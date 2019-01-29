Як зміниться наша робота в майбутньому. Давоські рецепти

Чотириденний робочий тиждень, розумні робітники, жінки в техно-бізнесі. Таким бачать майбутнє роботи експерти, які мали слово на форумі у Давосі.

Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі завершився, однак він залишив багато поживи для роздумів. Багато порушених тем стосувалося майбутнього роботи. Роботи поки що не заберуть її у людей, проте деякі зміни все ж будуть.

"Економічна правда" занотувала найцікавіші тези.

Наймати розумніших за себе

Виконавчий голова холдингу Alibaba Group Джек Ма порадив наймати на роботу людей, розумніших за себе.

"Я нічого не знаю про технології і менеджмент, але ти не повинен знати ці речі. Ти маєш знаходити розумніших за себе. Коли я наймаю людей, то лише таких, які через чотири-п'ять років можуть стати моїми начальниками", — каже Ма.

За його словами, він шукає працівників, схожих на себе:позитивних, оптимістичних, які ніколи не здаються і не скаржаться.

"Коли тобі 20-30 років, ти маєш йти за хорошим босом, працювати у хорошій компанії, щоб дізнатися, як все має бути. Коли тобі 30-40 років, і ти хочеш робити щось самостійно, — бери і роби. Ти можеш дозволити собі провал.

Якщо тобі 40-50 років, ти повинен робити те, що в тебе добре виходить. Не те, що здається цікавим, навіть якщо хочеться спробувати щось нове. Коли тобі 50-60 років, треба вчити молодих. Коли тобі понад 60 — краще сидіти з онуками", — поділився своїми спостереженнями голова Alibaba Group.

Ера "комірців"

Генеральний директор IBM Джині Рометті розповіла про еру "нових комірців". На її думку, з'являються нові комірці:не сині (робітники, зайняті фізичною працею) чи білі (працівники розумової праці), а їх поєднання.

"Нові комірці" — це працівники з розвиненими технічними навичками, цінні для цифрової економіки, наприклад, спеціалісти з "хмарних" обчислень. Вона каже, що більшість з них влаштовується на роботу без вищої освіти й диплома.

Спеціально для "нових комірців" IBM розробила і впровадила інноваційні навчальні програми. На думку Рометті, так повинні діяти всі приватні фірми. В іншому випадку бізнес зіткнеться з "кризою навичок". Знаходити фахівців стане вкрай важко, оскільки більшість з них не буде відповідати вимогам.

Чотириденний робочий тиждень

Найбільш обговорюваною стала теза, що зниження кількості робочих днів піде на користь і компаніям, і їх співробітникам, тому світу слід задуматися про масовий перехід на чотириденний робочий тиждень. Цю ідею висунув психолог Уортонської школи бізнесу при Пенсільванському університеті Адам Грант.

"Наша експерименти свідчать, що при зниженні тривалості робочого часу люди можуть ефективніше зосередити увагу, їх продуктивність залишається такою ж, при цьому якість роботи і творча складова зростають", — вважає він.

Промовець відзначив, що люди більш лояльні до компаній, які готові проявити гнучкість щодо їхнього життя поза роботою. Цю ж тезу озвучив економіст та історик Рутгер Брегман. Він нагадав, що провідні економісти, соціологи та філософи десятиліттями вірили, що з часом людство працюватиме менше.

"Протягом десятиліть всі великі економісти вірили, що ми будемо працювати все менше і менше", — каже Рутгер Брегман фото WEF

"Капіталісти ще у 1920-1930-ті роки виявили позитивний вплив скороченого робочого тижня на продуктивність. Наприклад, Генрі Форд побачив, що після переходу від 60-годинного до 40-годинного робочого тижня його працівники стали продуктивнішими, бо менше втомлювалися", — зазначив він.

Давос-2019: головні меседжі Всесвітнього економічного форуму

Під час форуму також обговорювалися наукові дослідження про те, що люди стануть щасливішими, якщо менше працюватимуть. Компанії по всьому світу вже тестують чотириденний робочий тиждень. Їхні дослідження виявили, що це не лише підвищує продуктивність, а й знижує професійне вигорання.

За ким майбутнє

Французький міністр праці Мюріель Пеніуд радить інвестувати у безробітних та молодь. Вона розповіла про програму перекваліфікації 1 млн безробітних та 1 млн молодих людей. У цю програму країна інвестувала 15 млрд євро.

Співзасновник LinkedIn Ален Блу відзначив, що багато алгоритмів мають упередження, оскільки вони були розроблені білими чоловіками. Він закликав залучати жінок у технологічні процеси, щоб зробити їх більш ефективними.

На думку ж генерального директора HSBC, для бізнесу корисні люди, які пережили проблеми з психічним здоров'ям. "Ті, хто одужав, часто володіють стійкістю і винахідливістю", — відзначив він.

Три якості для керівників 4.0

Четверта промислова революція характеризується співвідношенням фізичних, цифрових та –біо технологій. Це означає, що робота буде тільки ускладнюватись, а отже необхідно визначити основні якості, які допоможуть з цим впоратись.

Голова KPMG International Біл Томас наголосив на трьох якостях, необхідних керівникам у 2019 році.

По-перше, керівники повинні зважати на цифровий розвиток

Необхідно провести радикальну цифрову трансформацію своєї бізнес-моделі. Це вимагає того, щоб генеральні директори зосередили увагу на своїх власних цифрових можливостях та опановували нові навички.

По-друге, керівники повинні розумітись на геополітичних питаннях

Необхідно вдосконалювати свої глобальні політичні знання і навички, щоб взаємодіяти з політиками і лідерами громадянського суспільства, лишаючись при цьому політично нейтральними.

По-третє, керівники повинні навчитись балансувати між використанням даних та власною інтуїцією.

Так, керівники компаній інвестують і витрачають кошти на аналіз даних більше, ніж коли-небудь. Тим не менш, 70% генеральних директорів, опитаних KPMG, визнали, що протягом останніх трьох років вони приймали рішення переважно, спираючись на власну інтуїцію. Потрібно навчитись знаходити баланс між інтуїцією і даними для ефективного ухвалення управлінських рішень.