Новини дня: про суд між Коломойським та Приватбанком, призупинення будівництва в Одесі та McDonald’s
Про суд між Коломойським та Приватбанком, призупинення будівництва в Одесі та McDonald’s.
Про суд між Коломойським та Приватбанком. В Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.
У свою чергу, адвокати Коломойського приголомшили власною версією рішення суду: вони заявили, що суд "розморозив" заморожені 2,6 мільярда доларів олігарха.
Ми вислухали позиції сторін і почали вивчати рішення суду. І побачили, що екс-акціонери "Приватбанку" визнали нанесення збитків банку в розмірі 248 мільйонів доларів. Шахрайським шляхом!
Про призупинення будівництва в Одесі. Будівельні роботи в Одесі призупинять на місяць і проведуть перевірки дозвільної документації забудовників.
Про розблокування Азовських портів. Російська Федерація розблокувала рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі.
Про субсидію. В уряді роз’яснили, як споживачу сплатити обов’язковий платіж за комуналку за наявності субсидії.
Про прибуткові та збиткові банки. У жовтні та в цілому з початку року найприбутковішим українським банком став державний Приватбанк. Найзбитковішим - Промінвестбанк.
Про супутниковий рекорд SpaceX. Компанія SpaceX побила рекорди за кількістю запусків за рік і кількістю доставлених на орбіту супутників за один раз.
Про McDonald’s. Американська McDonald's судиться з українською компанією та Мінекономрозвитку через використання торгових марок Mc'Corn і MacCorn.
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