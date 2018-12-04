Новини дня: про суд між Коломойським та Приватбанком, призупинення будівництва в Одесі та McDonald’s

Про суд між Коломойським та Приватбанком, призупинення будівництва в Одесі та McDonald’s.

Про суд між Коломойським та Приватбанком. В Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

У свою чергу, адвокати Коломойського приголомшили власною версією рішення суду: вони заявили, що суд "розморозив" заморожені 2,6 мільярда доларів олігарха.

Ми вислухали позиції сторін і почали вивчати рішення суду. І побачили, що екс-акціонери "Приватбанку" визнали нанесення збитків банку в розмірі 248 мільйонів доларів. Шахрайським шляхом!

Про призупинення будівництва в Одесі. Будівельні роботи в Одесі призупинять на місяць і проведуть перевірки дозвільної документації забудовників.

Про розблокування Азовських портів. Російська Федерація розблокувала рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі.

Про субсидію. В уряді роз’яснили, як споживачу сплатити обов’язковий платіж за комуналку за наявності субсидії.

Про прибуткові та збиткові банки. У жовтні та в цілому з початку року найприбутковішим українським банком став державний Приватбанк. Найзбитковішим - Промінвестбанк.

Про супутниковий рекорд SpaceX. Компанія SpaceX побила рекорди за кількістю запусків за рік і кількістю доставлених на орбіту супутників за один раз.

Про McDonald’s. Американська McDonald's судиться з українською компанією та Мінекономрозвитку через використання торгових марок Mc'Corn і MacCorn.

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