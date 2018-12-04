Росія частково розблокувала порти в Азовському морі – Омелян

Станом на 3 грудня спостерігається рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

"Так, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено", - заявив Омелян.

За його словами, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.

Очільник міністерства зазначив, що розблокування українських портів стало можливим "завдяки скоординованим діям української влади, жорсткій та однозначній міжнародній реакції, а також увазі з боку іноземних медіа".

Як повідомлялося, станом на ранок 29 листопада українські порти Азовського моря Маріуполь і Бердянськ були фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу і виходу суден.

Як повідомлялося, 25 листопада в Азово-Керченській акваторії прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Поранення отримали не менше 3 моряків.

Під час атаки росіяни захопили в полон 24 українських військових і три їхніх корабля. Росіяни звинуватили українців в порушенні кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим.

Всіх захоплених українських військових окупанти заарештували.

Президент РФ Володимир Путін тільки через три доби прокоментував інцидент в Азово-Керченській акваторії, звинувативши у всьому українську владу.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що вирішення зазначеної ситуації це "практичне питання", в якому Росія не потребує посередників.

У зв'язку з військовою агресією на морі Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянкимолдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

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Економічна правда