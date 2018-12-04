Коломойський визнав нанесення збитків "Приватбанку" на 250 мільйонів доларів

Екс-акціонери "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов визнали нанесення збитків банку в розмірі 248 мільйонів доларів замість інкримінованих їм 1,9 мільярда доларів.

Про це йдеться в рішенні Високого суду Лондона, яке є в розпорядженні Економічної правди.

В одному з пунктів рішення йдеться, що позивач (держава Україна в особі Міністерства фінансів та НБУ - ред) звинувачує відповідачів (Коломойського, Боголюбова і пов'язані з ними компанії - ред) в нанесенні збитків банку шахрайським способом в розмірі 1,9 мільярда доларів плюс відсотки.

У свою чергу, відповідачі не стали заперечувати факт нанесення збитків банку, але лише в розмірі 248 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше в Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

Крім того, суд надав Приватбанку дозвіл на оскарження рішення суду першої інстанції щодо питання юрисдикції.

В свою чергу, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.

Як стало відомо раніше, Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Але джерела, близькі до Приватбанку, тоді заявили, що ніякого рішення у цій справі наразі немає.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

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Економічна правда