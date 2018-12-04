Прийшла субсидія. Як споживачу сплатити обов’язковий платіж

Споживачі можуть розрахуватися за спожиті понад норму газ, воду або електроенергію зекономленою в попередньому місяці субсидією.

Про це повідомляє портал Teplo.gov.ua.

"До прикладу, сім’ї була нарахована жовтнева субсидія (неповний опалювальний місяць – ЕП.) у розмірі 550 гривень. Обов’язковий платіж домогосподарства 820 гривень. Але у жовтні спожито лише 13 кубометрів газу, за що сплачено його фактичну вартість - 92,26 гривень.

В наступному місяці сім’я має право розрахуватися за спожитий понад норму газ зекономленою в попередньому місяці субсидією", - йдеться у повідомленні.

"Або ж у листопаді обов’язковий платіж становить тисячу гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок - 300 кубів - можна використати у більш холодні місяці, до прикладу у грудні-січні", - заявляють в уряді.

При цьому, як наголошується, не потрібно нікому нічого повідомляти – ці суми мають зазначатися надавачем послуг у платіжці як переплата (з мінусом).

Якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги.

Якщо розмір обов’язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 гривень.

"Сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати компослуг в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має обов’язково зараховуватися постачальником послуги у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів", - повідомляє прес-служба.

"Якщо виконавець житлово-комунальної послуги "ігнорує" зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує діюче законодавство. У випадку порушення таких прав, українці можуть звертатися із скаргами до керівників підприємств, що надають послуги, а у разі відсутності реагування - органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування", - порадили в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

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Економічна правда