Названо найбільш прибуткові і збиткові банки
У жовтні та за період січень-жовтень найприбутковішим українським банком став державний Приватбанк.
Про це пише FinClub.
Друге місце в жовтні з прибутком в 458,5 млн гривень зайняв Райффайзен Банк Аваль.
Топ-3 несподівано замикає Укрсоцбанк (261,7 млн гривень), який за підсумками січня-вересня був збитковим.
Решта прибуткових банків з топ-10 – з іноземним капіталом, крім ПУМБ Ріната Ахметова (+214 млн гривень) і державного "Укрексімбанку" (+183,3 млн гривень).
Найбільш прибуткові банки жовтня
Найбільш збитковими були банки з російським капіталом: Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк - 66,7 млн гривень. У листопаді в ВТБ Банк увійшла тимчасова адміністрація після визнання банку неплатоспроможним.
Найбільш збиткові банки жовтня
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua