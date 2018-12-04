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Названо найбільш прибуткові і збиткові банки

Вівторок, 4 грудня 2018, 11:00

У жовтні та за період січень-жовтень найприбутковішим українським банком став державний Приватбанк.

Про це пише FinClub.

Друге місце в жовтні з прибутком в 458,5 млн гривень зайняв Райффайзен Банк Аваль.

Топ-3 несподівано замикає Укрсоцбанк (261,7 млн ​​гривень), який за підсумками січня-вересня був збитковим.

Решта прибуткових банків з топ-10 – з іноземним капіталом, крім ПУМБ Ріната Ахметова (+214 млн гривень) і державного "Укрексімбанку" (+183,3 млн гривень).

Найбільш прибуткові банки жовтня

 

Найбільш збитковими були банки з російським капіталом: Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк - 66,7 млн ​​гривень. У листопаді в ВТБ Банк увійшла тимчасова адміністрація після визнання банку неплатоспроможним.

Найбільш збиткові банки жовтня

 

Економічна правда

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