McDonald's судиться з українською компанією та міністерством

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Американська компанія McDonald's International Property просить суд заборонити використання торгових марок Mc'Corn і MacCorn, продукти під якими виробляє український холдинг "Асканія-Трейдинг".

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва, передає Liga.net.

Згідно з матеріалами справи, McDonald's подала позов проти українського Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Асканія Трейдинг" з вимогою заборонити використання торгових марок Mc'Corn і MacCorn.

Засновниками української компанії, за даними YouControl, є Валентин Пономаренко та Олег Журавський.

Американська компанія вимагає заборонити "Асканії-Трейдинг" використовувати і передавати право власності на знаки для товарів та послуг іншим особам або відмовлятися від зазначених свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Судові тяжби тривають вже третій місяць, але підготовче засідання по справі весь час переносять - процес затягується.

Mc'Corn - власний бренд "Асканії Трейдинг", сказано на сайті компанії. Продукція під ТМ Mc'Corn випускається у співпраці з найбільшим європейським виробником попкорну для приготування в мікрохвильовій печі, датською компанією Popz Holding LLC.

Зазначається, що з моменту видачі свідоцтв України на назви "Mc'Corn" і "MacCorn" пройшло майже 10 років.

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