Новини дня: про Wizz Air, нового міністра фінансів та кінець ремонту доріг

Про що всі говорили сьогодні?

Про Wizz Air. Компанія відновить роботу української "дочки". А ще запустить рейси з Києва та Харкова до Кракова.

Про "Ощадбанк". Справу проти "Ощадбанку" ініціювали люди з оточення "сім'ї" Януковича.

Про дороги. "Укравтодор" завершив сезон будівництва та ремонту доріг у 2018 році.

Про "антирейдерський" законопроект. Уряд його схвалив. Він передбачає позбавлення комунальних підприємств права здійснювати реєстраційні дії.

Про "Газпром". Російський гігант не зміг уникнути сплати 172-мільярдного штрафу в Україні.

Про кадрові зміни. Гройсман хоче призначити Маркарову міністром фінансів.

І про український лоукостер. SkyUp запустив продажі квитків по Україні від 500 гривень.

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Зліт чи посадка? Що відбувається з регіональними аеропортами

Уряд планує підвищити пасажиропотік за допомогою розвитку малих аеропортів і будівництва нових. В якому зараз стані регіональні аеропорти і звідки взяти кошти на їх розвиток.

"Чорна п'ятниця", "кіберпонеділок" та інші. Як вберегти себе від обману

Що варто знати про "чорну п'ятницю" в Україні та як не стати жертвою "суперзнижок" та "розпродажів".