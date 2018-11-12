OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про рівень добробуту країни. Порошенко заявив, що нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі.

Про бюджет. Порошенко може не підписати бюджет через субсидії.

Про субсидії. Гройсман закликав українців не переживати через вартість тепла.

Про арбітраж. Суд об'єднав позов "Газпрому" щодо транзиту і позов "Нафтогазу" щодо тарифу.

Про експрес в "Бориспіль". В "Укрзалізниці" обрали назву для швидкісного поїзда в "Бориспіль". Це не "Чумак" і не "Либідь".

Про ситуацію у Кривому Розі. У Кривому Розі захопили будівлю "Криворіжгазу" і запалили шини. "Нафтогаз" звинуватив у ситуації у Кривому Розі Фірташа.

Про ціни. Голова Ради НБУ пропонує повернути держрегулювання цін.

Про вугілля з Росії. Луганська ТЕС Ахметова частково відновила поставки антрациту з Росії.

Про борг "Газпрому". "Газпром" все ще винен "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів.

І про депозити. Банки підвищили ставки за ними.

Хотите узнать больше?

Паровозик, який не зміг: що сталося з поїздом "Шовковий шлях"

Росія заборонила перевозити українські товари через свою територію і Україна спробувала налагодити обхідний залізничний маршрут. Проте проект "Шовковий шлях" не спрацював. Що ж сталось?