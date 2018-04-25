OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про звільнення "правої руки" Насалика, "безпечні дороги" та анбандлінг Нафтогазу.

Про затримання Крючкова. У Німеччині затримали колишнього депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

Про битву Нафтогазу з Газпромом. "Нафтогаз" за підсумками 2017 року отримав чистий прибуток у розмірі 39,33 млрд гривень, що за поточним курсом дорівнює 1,5 млрд доларів.

Про об’єднання супермаркетів. Роздрібні бізнеси торгових мереж "Колібріс", "555", "Наш Край" і "Spar" будуть об’єднані в одну мережу.

Про Вовка з НКРЕ. Дмитро Вовк оскаржив рішення Конкурсної Комісії про недопуск до конкурсу у Адміністративному суді Києва.

Про "безпечні дороги". У Кабінеті міністрів представили програму "Безпечні дороги", на реалізацію якої у 2018 році планується направити 2,6 млрд гривень.

Про анбандлінг Нафтогазу. Норвезька адвокатська компанія Wikborg, Rein & Co, що відповідає за супровід "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі з "Газпромом", рекомендує українській компанії не виконувати план поділу.

Про звільнення "правої руки" Насалика. Галина Карп, яка обіймала посаду першого заступника міністра енергетики, була звільнена.

Про відсторонення Рожкової. Національний банк оскаржив ухвалу суду про відсторонення заступниці голови НБУ в апеляційному порядку.

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