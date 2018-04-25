В Україні об'єднаються великі мережі супермаркетів

Роздрібні бізнеси торгових мереж "Колібріс", "555", "Наш Край" і "Spar" будуть об’єднані в одну мережу.

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету.

Відомство почало розгляд справи про придбання компанією Bronberry Development Inc. і Cremnos Investments Corp. контролю над компанією Холдинг Рітейл Лтд. (всі - Род-Таун, Британські Віргінські о-ви).

Концентрація здійснюється на ринках роздрібної торгівлі переважно продовольчими товарами в Івано-Франківській і Рівненській областях.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, кінцевим бенефіціаром компаній-покупців - Bronberry Development Inc. і Cremnos Investments Corp. - є Джеймс Джиліан Терезія. Він також є бенефіціаром компанії Арго-Р, яка розвиває мережу супермаркетів Наш край і Спар Україна Корп., що оперує мережею супермаркетів Spar, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними луцької інвесткомпанії VolWest Group, вона здійснює стратегічне управління обома продовольчими мережами.

За даними Єдиного держреєстру, Холдинг Рітейл Лтд. спільно з львівською компанією з управління активами Карпати-Інвест володіє Торговим домом "Аванта", що виступає оператором торгових мереж під брендами "Колібріс", "555" та "АВС Маркет". Група компаній Аванта, крім торгівлі, розвиває напрям управління нерухомістю.

Інформацію про злиття бізнесів двох операторів, що працюють на роздрібному продовольчому ринку за схемою франчазінга, агентству підтвердили два джерела, знайомі з ситуацією в компаніях. За їхніми даними, наразі угода "очікує остаточного рішення АМКУ".

Водночас в прес-службі VolWest Group не підтвердили і не спростували інформацію про плани об'єднати роздрібні бізнеси торгових мереж "Колібріс", "555", "Наш Край" і "Spar".

"У своїй господарській діяльності наша компанія дотримується всіх норм законодавства України. На сьогодні жодних дій з об'єднання чи злиття не відбувається, оскільки такі дії чітко регламентовані чинним законодавством", - сказали в прес-службі.

Торговий дім "Аванта" станом на вересень 2017 року мав 43 супермаркети "Колібріс" у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій областях, а також три магазини "555" і 18 - "АВС Маркет".

Крім цього, згідно з даними офіційного сайту, торговий дім розвиває два проекти будівництва торгової нерухомості в Західній Україні - ТРЦ "Оранж Плаза" у Вараші Рівненської області площею 24 тис. м кв. і житомирський ТЦ "Глобус" площею 2,2 тис. кв. м.

VolWest Group працює на ринку приватного капіталу України з 1992 року.