Юристи, що допомогли "Нафтогазу" здолати "Газпром", радять відкласти анбандлінг

Норвезька адвокатська компанія Wikborg, Rein & Co, що відповідає за супровід НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі з "Газпромом", рекомендує українській компанії не виконувати план поділу (анбандлінга).

Про це йдеться в листі Wikborg на адресу "Нафтогазу".

"Поточна ситуація аналогічна тій, яка була до рішення арбітражу (судовий процес в Стокгольмі між "Нафтогазом" і "Газпромом" - ЕП), коли було узгоджено, що фактичне відділення ("Укртрансгазу" від "Нафтогазу" - ЕП) буде відкладено до закінчення розгляду справи в суді", - йдеться в рекомендації Wikborg, складеній за результатами аналізу ситуації, що склалася після закінчення судового розгляду.

Там же можна почути думку, що анбандлінг "Нафтогазу" позбавить його контролю над активами, які є основою для позову в суді по так званому транзитному контракту з "Газпромом".

"Швидше за все, в разі проведення анбандлінга, що визнається правом інтерес буде пов'язаний з новим оператором (газотранспортної системи - ЕП), якому будуть передані активи. Але новий оператор не може приєднатися до арбітражу замість "Нафтогазу" без згоди "Газпрому", і не може стати учасником транзитного договору без згоди "Газпрому", - йдеться в листі.

У "Нафтогазі" поки не коментують свою позицію щодо рекомендацій Wikborg, Rein & Co.

Як повідомлялося, план анбандлінга на першому етапі має на увазі виведення оператора газотранспортної системи - "Укртрансгазу" з підпорядкування "Нафтогазу".

Дмитро Рясний, ЕП