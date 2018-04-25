Підозрювану у корупції "праву руку" Насалика звільнили

Галина Карп, яка обіймала посаду першого заступника міністра енергетики, була звільнена.

Відповідне рішення було прийнято Кабміном, який задовольнив заяву Карп.

Її місце зайняла директор департаменту правового забезпечення відомства Тетяна Максимець.

Як раніше повідомляла ЕП, в березні Карп написала заяву на звільнення за власним бажанням через претензії з боку правоохоронних органів по одному з епізодів постачання гірничо-шахтного устаткування на держшахти.

Галина Карп була призначена на посаду заступника голови Міненерго влітку 2016 року.

За даними ЕП, вона є прямою креатурою міністра Ігоря Насалика.

Економічна правда