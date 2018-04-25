Всі розділи
Укр / Рус

Підозрювану у корупції "праву руку" Насалика звільнили

Середа, 25 квітня 2018, 16:05
 

Галина Карп, яка обіймала посаду першого заступника міністра енергетики, була звільнена.

Відповідне рішення було прийнято Кабміном, який задовольнив заяву Карп.

Її місце зайняла директор департаменту правового забезпечення відомства Тетяна Максимець.

Як раніше повідомляла ЕП, в березні Карп написала заяву на звільнення за власним бажанням через претензії з боку правоохоронних органів по одному з епізодів постачання гірничо-шахтного устаткування на держшахти.

Галина Карп була призначена на посаду заступника голови Міненерго влітку 2016 року.

За даними ЕП, вона є прямою креатурою міністра Ігоря Насалика.

Економічна правда

Насалик
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пропозиції Росії щодо транзиту для України збиткові - Насалик 11 квітня 2018, 15:20
Оточення Насалика-Кононенка-Гладковського без аукціону отримало літію на 2,5 мільярда доларів 10 квітня 2018, 12:25
Кабмін затвердив реконструкції Калуської ТЕЦ за ціною 1,4 мільярда гривень 2 квітня 2018, 10:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті