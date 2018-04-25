НБУ оскаржив відсторонення Рожкової у суді

Національний банк оскаржив ухвалу суду про відсторонення заступниці голови НБУ в апеляційному порядку.

Про це ЕП повідомили у прес-службі Нацбанку.

"Національний банк не отримував від Дарницького районного суду м. Києва будь-яких ухвал щодо обмежень у виконанні Катериною Рожковою повноважень заступника голови, та таким чином не має жодних підстав щодо вжиття будь-яких відповідних заходів", - повідомили в прес-службі.

"Згідно із частиною другою статті 157 Цивільного процесуального кодексу України, ухвали про забезпечення позову не можуть бути виконані до їх направлення судом, який виніс відповідну ухвалу, особам, яких такі ухвали стосуються. Таким чином, Національний банк розглядатиме питання про виконання ухвали після її отримання від суду", - додали в НБУ.

НБУ про наявність позову народного депутата та винесення судом зазначеної ухвали стало відомо з відкритих джерел.

"Національний банк вважає вищезазначену ухвалу незаконною, прийнятою з порушенням цілого ряду законодавчих актів та такою, що створює небезпечний прецедент з блокування роботи органів державної влади", - зазначили в Нацбанку.

В НБУ також повідомили, що найближчим часом, подадуть до Вищої ради правосуддя та правоохоронних органів заяви з метою здійснення перевірки дій судді на наявність у них ознак дисциплінарного проступку та ознак вчинення злочину відповідно.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня з'явилася інформація, що Дарницький районний суд відсторонив від посади заступника НБУ Катерину Рожкову за позовом депутата Ігора Луценка.

Аліна Полякова, ЕП