Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку

НАК "Нафтогаз України" за підсумками 2017 року отримав чистий прибуток у розмірі 39,33 мільярда гривень, що за поточним курсом дорівнює 1,5 мільярдам доларів.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела.

Прибуток "Нафтогазу" збільшився на 48% - з 26,5 мільярда в 2016 року до 39,4 мільярда у 2017 році. Фінансові результати підтверджені аудитором, який перевіряв звітність "Нафтогаз" як окремої юридичної особи (не групи компаній).

На виплату дивідендів за підсумками 2017 року уряд планує направити 30% прибутку або 11,8 млрд гривень. 45% прибутку або 17,7 млрд гривень планується залишити нерозподіленими, 20% або 7,9 млрд гривень планується направити на розвиток і 1,97 млрд гривень (5%) - до резервного капіталу.

Прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2017 року майже зрівнявся з прибутком російського монополіста компанії "Газпром", який відзвітував про прибуток у 100,3 млрд рублів, що за поточним курсом дорівняє 1,63 млрд доларів.

Економічна правда