Затримано екс-депутата Крючкова, якого підозрюють в розкраданні коштів Запоріжжяобленерго

У Німеччині затримали колишнього депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

"14 квітня на території Німеччини затримано голову правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", якого підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Національне бюро готує пакет документів, необхідних для екстрадиції підозрюваного до України, який найближчим часом буде передано компетентним органам Німеччини", – повідомляє НАБУ.

Дмитро Крючков є фігурантом у справі щодо привласнення 346 мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго", у якому понад 60% акцій належить державі. У липні 2016-го, за словами директора НАБУ Артема Ситника, його оголосили в розшук.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, через яку ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

"Упродовж 2015-2016 років ПрАТ "ХК "Енергомережа" уклало договори про відступлення права вимоги за електроенергію, яку ВАТ "Запоріжжяобленерго" поставляло низці промислових підприємств. У результаті цього гроші за спожиту електрику надходили не ДП "Енергоринок" і ВАТ "Запоріжжяобленерго", а ПрАТ "ХК "Енергомережа", – заявили в НАБУ.

Розслідування триває від грудня 2015 року. У вчиненні злочину слідство підозрює двох осіб.

Дмитро Крючков обирався народним депутатом України Верховної Ради п’ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко, був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Національне антикорупційне бюро підозрювало Дмитра Крючкова в можливому розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", але справа поки так і не дійшла до суду. Дмитро Крючков є власником скандальної фірми "Енергомережа".

"Енергомережа" здобула популярність на ринку у 2014 році, коли проводила агресивну дисконтну скупку кредиторських зобов'язань промислових підприємств перед місцевими енергодистрибуційними компаніями.

За півтора року роботи "Енергомережа" вивела з "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" до 2 млрд грн.

Нагадаємо, Крючков, що знаходиться в розшуку Інтерполу, у травні заявив що "Енергомережа" планує брати участь в приватизації державного ПАТ "Центренерго".

Раніше ЕП писала, що скандальна "Енергомережа" планує самоліквідуватися, що призведе до списання 2 млрд гривень, які були незаконно виведені з державних обленерго на користь компанії.

Голова Національної комісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк зазначав, що до Крючкових прихильно ставився близький товариш президента Ігор Кононенко.

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Економічна правда