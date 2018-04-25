"Продам нирку". Скільки коштує людське тіло

В Україні налічується понад 1 тис осіб, які потребують пересадки нирки, 45 хворим потрібна пересадка печінки. Попит породжує пропозицію. Які органи пропонують на продаж українці і за якими цінами, досліджувала ЕП.

Людина стала своєрідним донором для представників свого роду вже давно. Якщо деякі племена раніше поїдали один одного, то зараз продають і купують. Штовхають їх на це різні життєві обставини.

Наприклад, 19-річний Ігор з Полтавської області продає нирку або частину печінки. Що завгодно, за що йому дадуть 33 тис дол, необхідні на лікування батька. Це порівняно невелика ціна. У розмові з Ігорем ЕП з'ясовує: мотивовано це тим, що гроші йому потрібні терміново. Уляна ж із Києва просить за нирку 350 тис дол.

"Для нас обох це питання життя. Я розумію, наскільки вам важко. Мені не хочеться ставити надто велику ціну, але я єдина годувальниця у родині і зважилася піти на цей важкий крок лише через скрутне фінансове становище", — пише вона у листі.

Павло з Росії готовий продати 50% печінки або кістковий мозок, але тільки на території РФ, оскільки за кордон його не випускають через борги.

Таких оголошень в інтернеті тисячі. Вистачає і продавців, і покупців. Останні обіцяють матеріальну компенсацію, проживання, харчування, переліт, оплату медичних витрат, реабілітації та послуг нотаріуса.

Одні пропонують провести процедуру в Москві, інші стверджують, що оперувати в Росії небезпечно. Запрошують у Німеччину, запевняючи, що все законно. Однак продаж органів незаконний у всіх країнах, крім Ірану. Втім, це нікого не зупиняє.

Розпродаж органів — найрадикальніший метод заробітку. Є й інші.

Легальні

Заробити на власному тілі можна різними способами. Один з них — здати кров. За це можна отримати 73 грн, обід і вихідний день. За плазму платять 96 грн, але процедура її здавання триваліша і більш виснажлива.

Кров можна здавати раз на два місяці, плазму — раз на два тижні. Основна вимога — бути здоровим. Люди, які стають донорами, роблять це, в основному, для родичів або друзів. Рідше — заради вихідного дня або з філантропічних міркувань.

Тетяна хоче стати почесним донором. Для цього потрібно здати 40 разів кров або 60 разів плазму. Тетяні вже за 50, і на її рахунку 34 здачі. "Ще трохи залишилося, хоч щось хороше в житті зроблю", — розповідає вона в центрі переливання.

Здоровим потрібно бути і для менш поширеного виду донорства — сперми та яйцеклітин. Дівчата від 20 до 32 років, які мають дітей та у яких нема хронічних захворювань, вірусів ВІЛ, СНІД, різних видів гепатиту, можуть стати донорами яйцеклітини та отримати після процедури близько 20 тис грн.

Чоловікам пощастило менше: за "порцію" сперми платять 250 грн. Вимоги майже ті ж: відсутність хвороб і наявність дітей, тільки вікова планка вища — до 35 років.

Більш складна процедура — сурогатне материнство. Сурогатною матір'ю може стати здорова жінка 18-36 років, у якої є дитина. Оплата така ж, як за яйцеклітину, тільки у євро. Сума залежить від клініки і можливостей батьків майбутньої дитини.

За словами представниці медичного центру ISIDA Олени Бабич, вимоги до жінки, яка хоче стати сурогатною матір'ю, визначені наказом МОЗ, але клініка може виставляти додаткові умови.

Наприклад — відсутність невдалої медичної історії вагітності та пологів, відсутність нервових і психічних розладів, шкідливих звичок. Якщо жінка перебуває у шлюбі, потрібна згода чоловіка.

Якщо перераховані шляхи заробітку виглядають страшними, є найменш болісний і найбільш безпечний спосіб — продаж волосся. Якщо воно довге і нефарбоване, то може принести своєму власникові близько 1 тис грн.

Нелегальні

Коли люди втомлюються витрачати роки на медичний лист очікування, вони купують нирки, легені, серце, кінцівки для трансплантації на чорному ринку. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на чорному ринку щорічно відбувається понад 10 тис продажів людських органів.

Близько 5-10% трансплантацій нирок у світі відбувається завдяки торгівлі людьми і транскордонній контрабанді. Щорічно це приносить до 1,2 млрд дол прибутку. За іншими оцінками, щорічна вигода сягає 8 млрд дол.

Попит породжує пропозицію. Люди, які потрапляють у скруту, можуть виставити на продаж якийсь орган. Теоретично здорове людське тіло коштує близько 45 млн євро, але лише в тому випадку, коли людина могла би продати кожну його частину.

Без видимої загрози життю і здоров'ю можна продати рогівку ока, нирку, частину печінки, легені та кістковий мозок. Це найбільш ходові товари на чорному ринку. Ціни на них залежать від багатьох факторів: починаючи від стану здоров'я і закінчуючи країною, у якій живе донор.

Легені можна купити за 80-150 тис євро, цілу печінку — за 150-550 тис євро.

Частина печінки — менш ходовий товар, але охочих її продати достатньо. Ціна частини печінки — 40 тис євро. 17-річна Анжела з Полтави пише, що вона готова продати частину печінки, але тільки в Україні і тільки за умови, що всі витрати на обстеження, проїзд та проживання покриє покупець.

Дівчина каже, що їй потрібні гроші. Навіщо — відповідати відмовилася.

Рогівку ока можна знайти за 4-15 тис євро. Попит на нирки найбільший, а ціновий діапазон — найширший. Так, донор у США може попросити понад 250 тис євро, тоді як в Індії або Китаї ціна становитиме лише 15-60 тис євро.

Ніна з Києва пропонує нирку "за винагороду". За словами дівчини, їй 28 років, вона "благополучна і повністю здорова", правильно харчується і стежить за своїм здоров'ям. Коли ЕП намагається з нею зв'язатися, з'ясовується, що її поштова скринька видалена. Швидше за все, угода вже відбулася.

Кістковий мозок купують на грами, один грам коштує 20 тис дол. Дорожче, ніж, наприклад, на чорному ринку коштує грам кокаїну.

Автори більшості оголошень пропонують кілька органів. Серед продавців — багато молодих людей, яким терміново потрібні гроші. Серед покупців — багато посередників, які хочуть заробити. При цьому в обох категоріях вистачає шахраїв.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 1 січня 2018 року налічувалося 1 168 хворих, які потребують пересадки нирки, і 45 осіб — печінки. За 2017 рік в Україні було проведено 118 трансплантацій нирки і дев'ять — печінки.

Донорських органів не вистачає, тому використовуються різні способи їх пошуку. Напевно, саме через це на чорному ринку щогодини продається один орган.