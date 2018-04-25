Мільярд доларів за дату: як Україна перетворює відкриті дані на гроші

Як можна економити завдяки відкритим даним, і як вони впливають на українську економіку.

700 млн дол отримала економіка України у 2017 році від використання відкритих даних, оприлюднених державними органами. Якщо уряд збільшить зусилля, то у 2025 році економія зросте до 1,4 млрд дол або 0,92% ВВП.

До такого висновку дійшли експерти Київської школи економіки в першому дослідженні про влив відкритих даних на економіку країни.

Відкриті дані — це інформація, яку використовують органи влади і яку вони за законом зобов’язані регулярно оприлюднювати на веб-порталі data.gov.ua. Її може будь-хто безкоштовно отримувати, використовувати та поширювати.

ЕП пояснює, як можна економити завдяки відкритим даним, і як саме вони впливають на економіку.

Хто створює додану вартість з відкритих даних

За даними McKinsey & Company, у 2013 році світовий ринок відкритих даних сягав 3,2 трлн дол.

Прямий ринок відкритих даних країн ЄС у 2017 році становив 50 млрд євро, непрямий — 175 млрд євро. Перший ринок створений компаніями, бізнес яких будується на безпосередньому використанні відкритих даних. Другий — це ринок, на розвиток якого відкриті дані впливають опосередковано.

За даними французької консалтингової компанії Capgemini, у 2015 році країни ЄС отримали 55,3 млрд євро прямого ефекту від відкритих даних.

Відкриті дані — це нафта 21 сторіччя, яку розвинені країни тільки вчаться "переробляти". У галузі відкритих даних, як і у нафтопереробній галузі, для створення кінцевого продукту необхідна екосистема.

Тут екосистема складається з розпорядників даних, посередників, постачальників товарів та послуг, користувачів.

Розпорядники даних — міністерства та інші відомства — збирають та оприлюднюють дані.

Посередники додають вартість, накопичуючи, реорганізуючи та форматуючи дані. Таким посередником є, наприклад, веб-портал data.gov.ua.

Постачальники товарів і послуг створюють додатки на основі відкритих даних, продукують або покращують товари та послуги, наприклад, Opendatabot чи YouControl.

Безпосередні користувачі отримують вигоду від кінцевих продуктів, а ширша спільнота отримує переваги від товарів та послуг, створених з використанням відкритих даних.

Як відкриті дані впливають на економічне зростання України

Дослідження Київської школи економіки

Як відкриті дані впливають на економіку

По-перше. Відкриті дані підвищують якість ухвалення рішень.

Використовуючи відкриті дані, організації і споживачі ухвалюють якісніші рішення, оскільки відкриті дані дають повнішу інформацію про ринок. Наприклад, завдяки відкритим тендерам державні закупівлі стають більш ефективними.

Система державних закупівель ProZorro працює з 2015 року. Публікація відкритих даних в рамках проведення реформи публічних закупівель знизила рівень корупції та привела до збільшення економії в державному секторі.

По-друге. Відкриті дані дозволяють створювати нові товари, послуги й бізнес-моделі.

Відкриті дані допомагають розробляти товари й послуги та оцінювати майбутній попит. Відкриті дані можуть поліпшити доступ до наявних товарів та послуг і розробляти нові, більш цільові чи персоналізовані.

З'являються нові бізнес-моделі, які зосереджуються на створенні вартості на основі даних замість того, щоб отримувати прибуток від їх продажу.

Прикладом сервісу, створеного на основі відкритих даних, є українська компанія EasyWay. Вона була започаткована у Львові у 2011 році.

Це відкритий сервіс, який надає інформацію про всі маршрути та зупинки громадського транспорту у 60 містах України, а також у містах Молдови, Болгарії, Сербії, Хорватії та Казахстану.

Аналогічний сервіс, Transport for London — TfL, відповідає за більшість громадського транспорту в Лондоні. Результати дослідження Deloitte за 2017 свідчать, що підхід TfL до відкритих даних покращує поїздки, економить час людей, підтримує новаторство і створює робочі місця.

По-третє. Відкриті дані дозволяють бізнесу і державі знаходити нові способи підвищення ефективності.

Відкриті дані можуть підвищувати ефективність та економію коштів, сприяючи інтегрованості операційних процесів і підвищуючи доступ до ринку та справедливу конкуренцію.

Відкриті дані зменшують перешкоди й інформаційну асиметрію на ринку, допомагають краще узгоджувати попит і пропозицію, підвищують загальну продуктивність.

Приклад — український веб-портал tabletki.ua. Він збирає дані про складники, ціни й доступність ліків з понад 2 700 аптек та з відкритого державного реєстру, а потім надає цю інформацію відвідувачам. Середньомісячна кількість користувачів порталу перевищує 6 млн.

Є більш конкретні речі. Наприклад, у країнах ЄС завдяки відкритим даним щороку відбувається на 5,5% менше смертельних дорожньо-транспортних пригод, що рятує життя 1 425 осіб.

Інший приклад — завдяки відкритим даним країни ЄС щороку заощаджують 629 млн годин необов'язкового очікування на дорогах водіями.

Перелік галузей за ступенем впливу на бізнес, де 50 — найбільший показник впливу

Дослідження Київської школи економіки

Зрілість України у галузі відкритих даних

У 2016 році в країнах ЄС існувало 75 тис робочих місць, безпосередньо пов'язаних з роботою з відкритими даними. До 2020 року там буде створено ще 25 тис таких робочих місць.

В Україні, за даними дослідження, безпосередньо з відкритими даними працюють 3-4 тис осіб. "З огляду на прогнозований розвиток ринку відкритих даних, у 2025 році кількість таких працівників зросте на 1,4-1,9 тис осіб", — наголошують дослідники.

Якщо порівняти Україну з державами ЄС за категорією зрілість* відкритих даних, то Україна належить до групи послідовників. До неї також належать Польща, Німеччина, Італія та Литва.

Кластери країн за рівнем зрілості відкритих даних

* — категорія, що описує, наскільки добре країна публікує та використовує відкриті дані

Висновок дослідження

"Останніми роками безпрецедентна кількість публічної інформації стала відкритою: реєстри компаній, судових рішень та публічних трансакцій", — пишуть у своєму дослідженні експерти Київської школи економіки.

На їхню думку, це сприяло підвищенню ефективності й економії коштів, появі нових сервісів, бізнес-моделей та ринків.

"Ми оцінюємо загальний економічний внесок відкритих даних у 2017 році 746-903 млн дол. Якщо буде досягнуто значного прогресу, цей внесок до 2025 року зросте на 57% до 1,2-1,4 млрд дол або 0,84% ВВП", — вважають експерти.

Олексій Вискуб, заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування:

— У західних країнах-лідерах давно зрозуміли, що відкриття даних не тільки сприяє підвищенню прозорості органів влади, а й стимулює економічний розвиток. Дані — це сировина для створення бізнес-стартапів та підвищення ефективності бізнесу.

Катерина Оніліогву, керівник напряму відкритих даних проекту "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах":

— Більшість громадян не можуть інтерпретувати чи використовувати дані, тому що data literacy (грамотність у сфері відкритих даних. — ЕП) доволі низька не тільки в Україні, а й за кордоном. Саме IT-бізнес є посередником, через який відкриті дані приносять користь громадянам.

Фіона Сміт, менеджер з міжнародного розвитку Open Data Institute:

— Відкриті дані схожі на інфраструктуру, яка дає змогу суспільству та економіці функціонувати. Так само, як дороги допомагають нам досягати пункту призначення, відкриті дані допомагають ухвалювати рішення.

Вони надають інформаційну основу для нашої поведінки. Якщо в нас буде доступ до більшої кількості якісніших даних, ми зможемо ухвалювати кращі рішення.