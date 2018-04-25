Уряд виділив 2,6 мільярда на "безпечні дороги"

У Кабінеті міністрів представили програму "Безпечні дороги", на реалізацію якої у 2018 році планується направити 2,6 мільярда гривень.

Відповідна інформація була озвучена на засіданні уряду 25 квітня.

Згідно з текстом постанови, орієнтовно на виконання програми очікується спрямування коштів з Державного дорожнього фонду в розмірі 2,641 млрд грн в 2018 році, 2,56 млрд грн в 2019 році, 3,49 млрд грн у 2020 році.

"Почали протидіяти великому травматизму на дорогах та підвищувати безпеку. У цьому році на такі цілі виділяємо 2,6 млрд гривень. Сьогодні представляємо єдину цілісну програму. Будемо розвивати острівці безпеки, пішохідні переходи, кругові розв'язки", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Так, серед головних проблем на українських дорогах розробники програми називають перевищення швидкості, необлаштованість пішоходних переходів, небезпечніть перехресть, керування у стані алкогольного сп'яніння.

Все це призводить до того, що щодня на українських дорогах гинуть в середньому 11 осіб.

Програма має на меті знизити смертність на дорогах, зменшити наслідки ДТП, запровадити системи управління безпекою руху.

Документ передбачає чотири важелі керування безпекою руху: інфраструктура, нагляд і контроль, невідкладна допомога, просвіта.

Так, у рамках реалізації цієї програми планується облаштувати 500 розв'язок на суму 1,16 млрд грн, 500 острівців на в'їздах до населених пунктів на суму 930,15 млн грн, 6 432 пішохідних переходів на суму 1,161 млрд грн, а також 1500 пішохідних переходів з освітлювальними панелями на суму 150 млн грн.

Також планується ліквідувати 109 місць концентрацій ДТП, на що передбачається 259,8 млн грн, побудувати 258 км нових бар'єрних огороджень на 435 млн грн, встановити 15 тис. дорожніх знаків на 60 млн грн.

Окрім цього, програма передбачає проведення 46 просвітницьких кампаній з безпеки руху, а також заходів з нагляду та контролю та невідкладної допомоги.

Нагадаємо, міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір ввести обов'язкове облаштування острівців безпеки на нерегульованих пішохідних переходах через проїзну частину дороги з 4-ма і більше смугами руху.

Як повідомлялося раніше, на розгляді в Міністерстві знаходиться проект державної будівельної норми, у якій пропонується зменшити ширину смуги руху в містах.

З метою покращення ситуації, урядом затверджено стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, одним із напрямків якої є зменшення швидкості в населених пунктах до 50 км/год.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що смерті на українських дорогах коштують українській економіці 1,5-2% ВВП або 4,5 мільярда доларів щорічно.

Економічна правда