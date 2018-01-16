OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Коломойського, Боголюбова, гривню і торти.

Про Коломойського і Боголюбова. За даними аудиту збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

А ще цим двом олігархам до судового слухання по справі заарештованих Високим Cудом Англії активів забороняється видаляти будь-яку інформацію, включаючи листування у WhatsApp і Skype.

Про обшуки в УГВ. Співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури знову проводили обшуки в державній компанії "Укргазвидобування". За словами ГПУ, обшуки відбулися через закупівлі запасних частин до насосів за завищеною в 3-20 разів ціною.

Про гривню. Бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Про тарифи. За словами експерта з енергетики Андрія Геруса, ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вищі, ніж у більшості країн Європи.

Про Гонтареву. Депутати просять Порошенка звільнити її якнайшвидше. Навіть зареєстрували у Верховній раді відповідну постанову.

Про пальне для армії. Фірма з орбіти Адамовського "Газтрейд" намагається в судовому порядку змінити умови угод, а також розірвати деякі угоди на постачання палива для армії.

І про торти. Київхліб програв Roshen справу про торти. Як зазначається, ПАТ "Київхліб" використовувало оформлення упаковки кондитерського виробу-торта "Казковий ключик", яке схоже на оформлення упаковки торта "Золотий ключик" виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен". І більше так не буде.

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Уразливості Meltdown і Spectre в процесорах майже всіх комп'ютерів і смартфонів дозволяють зловмисникам вкрасти будь-які дані жертви.