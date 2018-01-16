90% процесорів виявилися небезпечними. Що робити власникам гаджетів?

Уразливості Meltdown і Spectre в процесорах майже всіх комп'ютерів і смартфонів дозволяють зловмисникам вкрасти будь-які дані жертви.

Що сталося? Фахівці з кібербезпеки Google Project Zero і Грацського технічного університету (Австрія) виявили дві критичні уразливості в безпеці 90% процесорів на планеті. З їх допомогою можна вкрасти будь-яку інформацію з ПК, ноутбуків, смартфонів, планшетів, які працюють на процесорах Intel, AMD та ARM. 1 червня 2017 року фахівці направили в Intel, AMD та ARM інформацію про своє відкриття. 9 січня 2018 року виробники процесорів мали намір випустити спільний звіт про вирішення проблеми, але інформація опинилася в публічному доступі за тиждень до цього. 2 січня про вразливості повідомив сайт The Register.

Що за вразливості і чим вони небезпечні? Дві уразливості дозволяють проводити два типи атак, які отримали умовні імена Meltdown ("Розплавлювання") і Spectre ("Привид"). Перша порушує бар'єр між пам'яттю операційної системи і додатками. Це дозволяє отримати доступ до конфіденційних даних користувача. Друга порушує бар'єр між додатками. Це дозволяє будь-якому додатку "залізти" у вміст іншої програми і також вкрасти дані користувача. Простіше кажучи, за допомогою вразливостей зловмисник може вкрасти паролі, номери банківських карт, ключі шифрування і багато іншого в обхід будь-яких засобів захисту і на будь-якій операційній системі.

Яким процесорам уразливості загрожують найбільше? Компанія Intel зізналася, що вразливості існують майже в усіх її процесорах, випущених з 1995 року, за винятком серверних чіпів Itanium і процесорів Atom, виготовлених до 2013 року. AMD не заперечує наявність уразливостей у своїх виробах, проте стверджує, що ризик їх експлуатації майже нульовий. У ARM стверджують, що вразливості є в процесорах Cortex-A, які використовуються в чіпсетах для смартфонів і планшетів, але їх нема в чіпах Cortex-M для пристроїв "інтернету речей". Фахівці Google Project Zero з'ясували, що атака Meltdown можлива лише на мікросхемах Intel, а Spectre можна також експлуатувати на процесорах AMD і ARM.

Що зробили виробники процесорів? 4 січня Microsoft випустила екстрене оновлення Windows 10 (патч KB4054022), воно встановиться на комп'ютери автоматично. З 9 січня аналогічний патч доступний для комп'ютерів з Windows 7 і 8, але встановлювати його доведеться вручну. Google випустила захист Android від Spectre із січневим оновленням безпеки, яке передусім буде доступне для смартфонів Pixel першого і другого поколінь, Nexus 5X і 6P, планшета Pixel C і приставки Nexus Player. Дані користувачів та сервіси Google (в тому числі Google Search, YouTube, Google Ads, Maps, Blogger, Gmail, Calendar, Drive, Docs і G Suite) вже захищені. Компанія Apple випустила оновлення для операційних систем iOS, macOS і браузера Safari, які захистять процесори пристроїв від атак Spectre, в результаті яких одні додатки можуть "залазити" в пам'ять інших. Патчі безпеки для Linux, орієнтовані на захист від Meltdown і Spectre, випускаються з грудня 2017 року.

Як оновлення вплинуть на роботу комп'ютерів і смартфонів? Оновлення знизять продуктивність процесорів на 5-30% залежно від конкретної моделі "каменю". Найбільше падіння продуктивності користувачі побачать у ресурсомістких завданнях.

Що робити користувачам Windows? Негайно оновити операційну систему. Microsoft оперативно опублікувала оновлення безпеки, які повинні захистити операційну систему Windows від реалізації атак через уразливості Meltdown і Spectre. Були випущені оновлення для Windows 10, Windows 7/Windows Server 2008 R2 (KB4056898) і Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 (KB4056897). Оновлення повинні автоматично встановитися на комп'ютері через Windows Update/WSUS за умови, що користувач сам не відключив сервіс автоматичного оновлення. У такому випадку користувач може сам завантажити і встановити оновлення: Windows 10 1507 — KB4056893 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056893 Windows 10 1511 — KB4056888 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056888 Windows 10 1607 — KB4056890 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056890 Windows 10 1703 — KB4056891 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056891 Windows 10 1709 — KB4056892 — https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4056892 Windows 8.1 x86/x64 і Windows Server 2012 R2 (KB4056898): https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056898 Windows 7 SP1 x86/x64, Windows Server 2008 R2 і Windows Embedded Standard 7 (KB4056897): https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4056897

Що робити користувачам Android? Завантажувати додатки тільки з Google Play. Поки відомо, що оновлення отримали лише користувачі пристроїв Google, зокрема, Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C, Pixel, Pixel 2. Коли оновлення випустять виробники інших гаджетів на Android — невідомо. ОС бюджетних смартфонів на Android сторонніх виробників оновлюється раз за період користування. Через це їх користувачам варто дотримуватися таких правил: завантажувати додатки лише з Google Play після перевірки автора програми, не скачувати неперевірені додатки, особливо APK-файли, регулярно перевіряти наявність оновлень, встановити антивірус і не скачувати зайві утиліти.