OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 19 мая.

О доверии к правительству. Премьер Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной Рады рассмотреть на следующей пленарной неделе вопрос о доверии или недоверии к его правительству.

О дорогах. Процедура репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа, которая позволит выделить на дороги дополнительных 15 млрд гривен, может быть завершена до конца мая.

О ЗСТ с Канадой. Сенат Канады (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

О Facebook. После того, как провайдеры начали блокировать доступ к российским онлайн-сервисам, украинская аудитория Facebook за день выросла примерно на 35%.

О Yuzgaz. Кабинет министров подал в Высший административный суд кассационную жалобу на решения судов предыдущих инстанций, которые удовлетворили иск компании Yuzgaz B.V. и признали противоправным отказ правительства уступить нидерландской компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

Об "Укрнафте". Из наблюдательного совета выведены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Михаил Киперман и Игорь Палица. Еще один представитель группы "Приват" Уриэл Цви Лейбер переизбран членом наблюдательного совета.

Об "Укртранснафте". ПАО "Укртранснафта", оперирующее магистральными нефтепроводами страны, игнорирует рекомендации правления НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на обслуживание в государственные банки.

Об ОПЗ. Высший специализированный суд остановил выполнение решения суда о взыскании с "Одесского припортового завода" 193 миллионов долларов в пользу компании Ostchem Дмитрия Фирташа.

О Курченко. Перевалка сжиженного газа, принадлежащая Сергею Курченко, передана в управление государственной Украинской топливно-энергетической компании.

О Ярославском. Владелец группы DCH Александр Ярославский претендует на покупку Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа.

О шоколаде. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины против шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации.

О "Газпроме". Министр юстиции Павел Петренко заявляет, что работа над поиском имущества и средств ПАО "Газпром" с целью принудительного взыскания 172 миллиардов гривен идет и уже есть первые позитивные результаты.

Об РЖД. Дочернее предприятие Российских железных дорог - Федеральная грузовая компания - завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель.

Тексты дня:

Сплошные путешествия или очереди в аптеку: как пенсионная реформа изменит жизнь украинцев

Как распределить скудный бюджет, почему украинский пенсионер в 2021 году будет получать 140 долларов, в лучшем случае, и что, сможет ли Украина и дальше жить без пенсионной реформы.

"ВКомфорте": чем чревата блокировка соцсети для интернет-магазинов

Для большинства владельцев групп ВКонтакте, которые позиционируют себя как интернет-магазины, указ президента оказался "холодным душем". Санкции могут отразиться даже на тех, кто пользовался таргетированной рекламой.