OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Сегодня, 14 мая, прошла пресс-конференция президента Петра Порошенко. Вот что он отвечал на экономический блок вопросов.

О новом главе НБУ. У президента есть несколько кандидатов на должность главы Национального банка Украины. Новый глава НБУ может быть назначен еще до летних каникул парламента.

Об ОПЗ. "Я считаю абсолютно неприемлемым его банкротство. Думаю, что правительство не допустит банкротства. В том числе переговоры и судебные процессы за пределами страны. Единственный выход из этой ситуации и это касается не только ОПЗ - является приватизация. Приватизация - как ликвидация потенциального источника коррупции", - отметил он.

О росте прибыли его банка на 278%. "Почему так произошло, я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национальным банком, а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас, когда резервы сформированы, он показал прибыль", - отметил он.

Об искусственном доведении банков до банкротства. Президент инициировал законопроект, которым предусматривается ответственность владельцев всех банков за искусственное доведение до банкротства, или за вывод средств и нанесение ущерба государству или вкладчикам.

О закон о 100% гарантии вкладов в госбанках. "Закон будет подписан. Вето я применять не буду и вкладчикам ничего не угрожает", - заверил Порошенко.

О дорогах. "За последние два года происходит настоящее кардинальное изменение со строительством и ремонтом дорог. Прежде всего, это делается за счет эксперимента, который был введен, когда превышение средств от таможни направляется на дорожное строительство тогда только западных областей", - сказал президент.

И к другим новостям:

О ProZorro. В проект закона об основах обеспечения кибербезопасности Украины внесены правки, которые могут "убить" Систему публичных электронных закупок ProZorro.

О добыче газа. ПАО "Укргазвыдобування" в апреле 2017 года добыло 1239,128 миллиона кубометров природного газа, что на 5,318 миллиона превышает плановые показатели.

Об УЗ. Укрзализныця впервые в истории будет выполнять путевые работы в другом государстве - в Польше.

О качестве дорог. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обратится в Национальное антикоррупционное бюро для расследования коррупционных откатов на дорожном строительстве.

О пенсионной реформе. В рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.

О ВВП. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году на уровне 1,9% и ускорение динамики 2018 году до 2,8%.

О долгах. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017-2020 годов более чем в 20 млрд долларов, или около 21% ВВП в 2017 году.

О денежной базе. Объем денежной базы в Украине за апрель 2017 года вырос на 3,2% – до 368,357 миллиарда гривен.