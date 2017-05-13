S&P: за три года Украина должна отдать 20 миллиардов долларов долгов

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017-2020 годов более чем в 20 млрд долларов, или около 21% ВВП в 2017 году.

Об этом сообщается в обзоре S&P, передает "Интерфакс-Украина".

Агентство ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (2,6 млрд долларов) и в 2018 году (3,9 млрд долларов), учитывая средства официальных кредиторов, имеющиеся резервы иностранной и национальной валюты НБУ, а также способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках.

S&P также ожидает в этом году успешного размещения украинским правительством еврооблигаций, что позволит протестировать ситуацию на рынке.

В то же время, отмечено в обзоре агентства, выплаты обязательств в 2019 году в сумме 7,5 млрд долларов - главным образом основной суммы долга по суверенным еврооблигациям и выплаты международным финансовым институтам, включая 1 млрд долларов USAID - по-прежнему зависят от способности правительства проводить реформы, требуемые программой Международного валютного фонда (МВФ), и способности рефинансировать часть долга с помощью средств, привлекаемых на международных рынках.

Как сообщалось, S & P Global Ratings 12 мая подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-B".

Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный". Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне "uaBBB-".