OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 20 апреля.

О Мартыненко. Экс-нардеп Николай Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро.

О Януковиче. Печерский районный суд открыл производство по иску бывшего Президента Виктора Януковича к председателю правления государственного Ощадбанка Андрею Пышному.

Об Ахметове. Олигарх Ринат Ахметов завершает строительство особняка в Плютах под Киевом.

О поезде в Иран. Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран.

Об "Укртатнафте". Украина будет использовать все законные механизмы и добиваться отмены решения международного арбитража о выплате 144 миллионов долларов в пользу Татнефти по делу Укртатнафты.

Об "Укртрансгазе". ПАО "Укртрансгаз" сэкономит более 2 млрд гривен на покупке газа через Prozorro.

Об УЗ. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет о готовности голосовать за отставку главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, годовой контракт с которым заканчивается в мае 2017 года.

О Борисполе. Глава международного аэропорта Борисполь считает, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов), а не Борисполь.

О зерновой госкорпорации. Александр Григорович, который с октября прошлого года является исполняющим обязанности председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации, покидает свой пост.

Об СК "Оранта". Бывшие Глава Наблюдательного совета НАСК "Оранта" Олег Спилка и член Наблюдательного совета Александр Тыминский по просьбе Украины объявлены Интерполом в международный розыск.

Об ExxonMobil. Нефтяная компания ExxonMobil, которую до назначения на должность госсекретаря США, возглавлял Рекс Тиллерсон, обратилась к Министерству финансов США с просьбой освободить ее от действий санкций, ограничивающих сотрудничество с российским нефтяным гигантом "Роснефть".

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