Омелян готовий голосувати на Кабміні за відставку Балчуна

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє про готовність голосувати за відставку глави ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна, річна угода з яким закінчується в травні 2017 року.

Про це він сказав журналістам в кулуарах Українського інфраструктурного форуму в Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Угоду слід було розірвати вже на другому місяці роботи Войцеха Балчуна, але це питання має бути вирішене на Кабміні в травні цього року" - сказав він.

Міністр додав, що у нього є кандидатури на пост глави "Укрзалізниці", зокрема серед колишніх залізничників, а також західноєвропейські фахівці. Всього у Омеляна є три таких кандидатури, однак він не уточнив імен.

Як повідомлялося, Омелян раніше неодноразово критикував роботу Балчуна і висловлювався за його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у січні поточного року підтримав Балчуна у конфлікті з Омеляном.