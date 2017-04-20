Голова Борисполя запропонував Ryanair альтернативний аеропорт

Глава міжнародного аеропорту Бориспіль вважає, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.

Про це гендиректор Міжнародного аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявив на інфраструктурному форумі в Києві, передає Liga.net.

"Не так давно була представлена транспортна стратегія України, в якій вперше за довгі роки пріоритети для аеропорту були сформульовані не на розвиток хаба, а на залучення дешевих авіаперевізників. Це дуже істотний виклик, який стоїть перед нами", - сказав Рябікін.

За його словами одночасне залучення бюджетних перевізників і розвиток хаба в аеропорту веде до внутрішнього конфлікту в операційній діяльності аеропорту. "Нам треба знайти рішення для цієї проблеми", - зазначив Рябікін.

"Аеропорту Бориспіль було б легше обслуговувати лоукост-перевізників на базі аеропорту в Гостомелі, а хаб розвивати в Борисполі, ніж намагатися поєднати стратегію хабів і тактику залучення лоукост-перевізників в одному аеропорту", - додав він.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень.

Пізніше зазначалося, що Міжнародний аеропорт Бориспіль поки не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Проте, Авіаперевізник Ryanair оголосив про відкриття маршрутів зі Львова і Києва на два місяці раніше запланованого.