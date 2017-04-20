Ахметов будує палац під Києвом -  ЗМІ

Олігарх Рінат Ахметов завершує будівництво маєтку в Плютах під Києвом.

Про це повідомляє Слідство.інфо.

Журналісти виявили, що за документами споруда оформлена як "заклад охорони здоров'я та соціальної допомоги". Земля під маєтком належить компанії "Мета-Капітал", що контролюється Ахметовим.

Повідомляється, що під час зйомок на журналістів було скоєно напад та обстріл.

Зняти тих, хто стріляв, журналістам не вдалося, тому що у них з собою був тільки дрон, а звичайної камери не було і довелося тікати від обстрілу.

Раніше один із членів знімальної групи Максим Опанасенко, повідомив, що інцидент стався під час зйомки сюжету про одного з українських олігархів, прізвище якого не захотів назвати.

За його словами, стріляли метр-півтора над машиною, в якій вони знаходились.

В коментарі "Українській правді" Опанасенко повідомив, що через цей інцидент журналісти вирішили до поліції не звертатися.

При цьому він додав, що вони хочуть вирахувати самостійно, хто міг стріляти.

Економічна правда