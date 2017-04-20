Голова зернової держкорпорації залишає посаду – джерело
Олександр Григорович, який із жовтня минулого року є виконуючим обов’язки голови Державної продовольчо-зернової корпорації, залишає свою посаду.
Про це ЕП повідомив співрозмовник в держкорпорації.
"Це вже остаточно прийняте рішення, юридичні формальності займуть декілька днів. Затягувати не будуть", — сказав співрозмовник ЕП.
Ще один співрозмовник із Міністерства аграрної політики та продовольства також підтвердив цю інформацію.
"Так, це правда. 99%, що Григорович піде. З 21 квітня він піде у відпустку, з якої вже не вийде", — зазначив він.
Співрозмовник з Мінагрополітики каже, що в уряді незадоволені ходом перемовин із основним кредитором корпорації — китайським Ексімбанком.
Йдеться про 1,5-мільярдну доларову позику, яка надавалась під держгарантії, і яку в разі недосягнення домовленості про реструктуризацію доведеться повертати уряду.
ЕП намагалася взяти коментар у Григоровича, але поки що зв’язатися з ним не вдалося.
Раніше ЕП уже писала, як ДПЗКУ виконує домовленості з китайською стороною.
ДПЗКУ була створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить мережа філій — лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи.
Сумарно 53 підрозділи-філії ДПЗКУ можуть зберігати 3,75 млн тонн зерна. В тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів становлять близько 2,5 млн тонн вантажів на рік.
Корпорації належить 10% сертифікованих зернових потужностей України, а можливості її портових терміналів дозволяють забезпечити до 12% середньорічних обсягів експортної перевалки зерна.
Останні три роки компанія збиткова. Сума збитків: 2014 рік — 3,536 млрд гривень, 2015 рік — 3,029 млрд гривень, 2016 рік — біля 600 млн гривень.
В рамках укладеного в 2013 році контракту українська компанія повинна була поставляти в Китай щорічно близько 5 млн тонн зерна, переважно кукурудзу. Наприкінці минулого року корпорація зупинила експорт в КНР.
Економічна правда
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