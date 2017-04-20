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Україна запустить тестовий потяг до Ірану – Омелян

Четвер, 20 квітня 2017, 10:01
 

Україна та Іран домовились про запуск тестового потягу з метою транспортування сільськогосподарської продукції, в першу чергу, зернових, з України до Ірану.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян після зустрічі із делегацією Ірану, передає прес-служба МІУ.

Міністр повідомив, що маршрут проляже територією Грузії та Азербайджану. Він також наголосив, що тестовий потяг сполученням Україна-Іран може піти вже влітку 2017 року.

"Це надзвичайно перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна має розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, аби стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії та Сходу", - сказав Омелян.

Міністр також закликав іранську сторону розглянути можливість транспортування іранської нафти до України, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території нашої держави.

"Сторони також обговорили співробітництво у галузі морського та автомобільного транспорту, окремо зупинились на питаннях посилення взаємодії в авіаційній сфері", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда

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