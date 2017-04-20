Нафта і дурість. 5 нещасних країн, які сидять на "чорному золоті"

Жителі країн, які мають великі запаси природних ресурсів, не завжди можуть похвалитися високим рівнем життя. ЕП зробила підбірку найбільш безглуздих проектів, які демонструють це.

1. Cаудівська Аравія — кілометровий хмарочос в пустелі. На фото місце конструкції майбутнього найбільшого хмарочоса в світі висотою 1008 метрів. Місце — фактично пустеля.

Хмарочоси історично будували там, де мало місця — Нью Йорк, Токіо. Так просто вигідніше. Але в якийсь період одному шейху захотілось свій найбільший хмарочос (Kingdom Tower).

В його країни купа проблем із бідністю і доступом до базових соціальних послуг для простого населення. Але хмарочос важливіший. Добре, що хоч лише кілометр. Взагалі планували 1 милю (1,6 км), але виявилось, що на жодному піску таке не вистоїть.

Наразі майбутній витвір принца, направлений на боротьбу з його комплексами, уже має 47 поверхів.

2. Катар — будівництво стадіонів на яких двічі можна розмістити всіх громадян країни. Так, саме 12 стадіонів на 577 130 місць планується збудувати і уже будується в Катарі для чемпіонату світу з футболу 2022. При цьому кількість самих катарців не перевищує 315 000.

Всього в Катарі наразі живе 3 млн людей. Але близько 90% з них — дуже бідні безправні іноземні тимчасові робітники. Праця в Катарі переважно рабська, буквально. За це треба дякувати правилам імміграції відповідно до яких іммігранти не можуть покинути Катар без згоди працедавця.

Дуже багато робітників заманюють в Катар обіцянками багатства, потім тримають в голоді та жахливих умовах.

Всього Катар обіцяв потратити на підготовку до чемпіонату $200 млрд, поряд з якими навіть найдорожча олімпіада в історії у Росії вартістю $50 млрд просто блідне.

3. Азербайджан — безглузде копіювання всього безглуздого за $100 млрд. Однією з найбільш залежних в світі країн від експорту нафти є Азербайджан, керівництво якої не могло так просто сидіти і дивитись, як тринькають нафтодолари в арабських країнах.

Наразі біля столиці Баку в Каспійському морі насипають штучні острови, які по плану мають розмістити 1 мільйон людей, тобто трохи більше 10% населення країни.

Вгадайте, що буде основною будівлею на островах? Звичайно, там розміститься найбільший в світі хмарочос висотою 1054 метрів, тобто принципово на 46м більше, ніж той, що будують в пустелі Саудівської Аравії.

Нічого, що в Баку не тепло і температура взимку трохи більше нуля. На елітний курорт, на якому будуть купувати будинки мільйонери по всьому світу, майбутнє місто точно не тягне.

Але, якщо такі проекти є в ОАЕ і Саудівській Аравії, чому правляча родина в Азербайджані повинна бути гіршою? Всього очікується 41 штучний острів вартістю щонайменше $100 млрд.

4. Росія — гарна картинка за $12 млрд. Керівництво Росії і Москви надто довго із заздрістю дивилось як красиво виглядають скайлайни Гонг-Конгу, Сінгапуру, Шанхаю та Нью-Йорку. А потім вирішило, що Москва нічим не гірша.

Тільки от всі міста, де я є такі красиві хмарочосні скайлайни — це прибережні морські території із обмеженим простором, для яких бетонні джунглі це просто необхідність.

Усі інші великі міста, які подібно Москві не сильно обмежені простором, стараються робити усе, аби не перевантажувати жоден клаптик землі забудовами. Вашингтон, Париж, Лондон — там максимально стараються обмежити хмарочоси і озеленяти місто, щоб воно також було зручним для життя. У Вашингтоні, наприклад, заборонено будувати будинки вище 40 метрів.

У Москва-Сіті без жодної на то економічної чи практичної потреби зробили все можливе, щоб на якомога меншій площі зробити якомога більшу концентрацію чудернацьких хмарочосів без зелені і адекватної соціальної інфраструктури. Наразі збудована лише половина із загальної кількості хмарочосів, на що уже витратили $12 млрд.

Збудовані ці "витвори мистецтва" в основному за кредити і кошти державних банків та корпорацій, які і є найбільшими орендаторами цих площ. В приватного бізнесу на цю "красу" просто немає достатнього попиту. За останні декілька років ставки оренди в цих офісах впали вдвічі — суттєво швидше за всі інші офісні центри в Москві.

5. Венесуела — найбільші в світі запаси нафти, а населення жебракує та імпортується бензин.

За 2016 рік 75% населення Венесуели недоїдає і втратило в середньому по 9 кг ваги. При цьому у Венесуелі дійсно найбільші в світі запаси нафти, але жорстке цінове регулювання соціалістів призвело до масового браку харчів та голоду.

І все тому, що понад 20 років тому солодкі обіцянки про "справедливий" розподіл нафтодоларів привели до влади соціалістів, які фактично знищили економіку країни.

Національна валюта девальвувала з 6 одиниць за долар до 4000, тоді як уряд все ще тримає ціни "по курсу 6". Туалетний папір, шоколад — все це давно дефіцит, як колись в СРСР. Через тотальний дефіцит імпортних ліків люди вмирають від легких хвороб. До тюрем не доходить їжа, де люди масово помирають.

Експорт нафти за роки "недоменеджменту" соціалістів впав вдвічі. Зупинились нафтопереробні заводи і країна реально почала імпортувати бензин. В країні націоналізовані майже всі бізнеси, останні жертви серед яких — хлібопекарні.

Щоб боротись із голодом уряд випустив указ, який дозволяє працю будь-яких жителів Венесуели примусово використовувати на полях.

А колись Венесуела була найрозвинутішою і найбагатшою країною Південної Америки.

Замість висновку

Надто часто населення країн, багатих на природні ресурси, живе в бідності. Легкі гроші приваблюють корупціонерів, популістів та тоталітарних лідерів.

У країні із найбільшими запасами нафти — Венесуелі — наразі буквальний голод.

У другій найбагатшій країні на нафту — Саудівській Аравії — дохід на душу населення трохи менший за той, що в Словенії. Причому, левова частка цього багатства знаходиться в руках однієї родини.

Проекти, які реалізовують в Дубаї (ОАЕ), вигідні для країни. Але там майже все будується на кредитні кошти іноземних банків. Державна корпорація Dubai World, яка здійснює будівництво основних проектів, отримала десятки мільярдів доларів кредитів. Частина з цих боргів проходила складну процедуру реструктуризації.

Україна так само багата на природні ресурси — залізна руда, вугілля, є запаси нафти і газу. Але все це завжди було предметом найбільшої корупції, основою для збагачення олігархів та джерелом фінансування поточної війни.

Тому не зовсім зрозуміло, чи варто радіти українцям, що вони живуть в країні, багатій на ресурси.

Мар'ян Заблоцький, голова ГО "Українське товариство економічних свобод"