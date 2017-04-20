Україна оскаржує рішення суду у справі захопленого Коломойським НПЗ

Україна буде використовувати всі законні механізми і вимагати скасування рішення міжнародного арбітражу про виплату 144 мільйонів доларів на користь Татнєфті у справі Укртатнафти.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ми оскаржили рішення про стягнення з України цієї суми, воно зараз оскаржене в касаційному порядку. Сьогодні збиралася наша група з приводу того, щоб затвердити подальший процесуальний графік і стратегію роботи за цією справою", - сказав він.

"Позиція така, що поки не завершено розгляд справи по суті, ми не визнаємо такого рішення - вважаємо, що його ухвалили з порушенням міжнародного права", - заявив міністр.

Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви і Лондона позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.

Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.