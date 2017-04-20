Як юрист зі Львова створив нотатник 21-го століття. Історія Senstone

Перетворювати голосові нотатки у текст за допомогою витонченого кулона зможуть тисячі людей по всьому світу вже за півроку.

Створений львів'янином Назаром Федорчуком і його командою гаджет Senstone зібрав необхідні 50 тис дол на Kickstarter лише за 36 годин кампанії. Усього ж за майже 40 днів Senstone отримав 302 тис дол від 2 745 інвесторів з усього світу.

Головна цінність продукту, який спричинив такий ажіотаж, — перетворення голосових нотаток у текст "на льоту" за допомогою компактного, зручного і модного пристрою у формі кулона або браслета.

Про величезний попит на український гаджет написали провідні міжнародні видання. Сам Федорчук успіх сприймає спокійно і готується всі зібрані кошти інвестувати в запуск виробництва, яке, скоріше за все, буде розташоване в одній з країн Азії.

Стартап має уже понад 5 тис замовлень.

Поєднати непоєднуване

"Ідея проекту прийшла просто, — розповідає Федорчук. — Я людина забудькувата і одного разу, коли йшов з другом по парку, подумав: добре було б мати таку брошку, на яку ти у будь-який момент натиснув і надиктував те, що в тебе на думці. Все з того і почалося. Це був 2014 рік".

Ідеолог Senstone не має технічної освіти. Федорчук у 2001 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004 році він став випускником британського Оксфордського університету.

У 2007 році інноваційний підприємець переїхав до Києва працювати в проекті Департаменту юстиції США, який займався реформою кримінальної юстиції в Україні. Далі була робота у посольстві США.

Назар Федорчук, СЕО і засновник Senstone

"Я відчув потребу змін, потребу росту, — каже Федорчук, відповідаючи на питання, як він потрапив у бізнес інноваційних технологій з юриспруденції. — Мені завжди імпонували технології тим, що вони мають цікаві можливості для поєднання нових речей зі старими речами. Коли поєднуєш якісь раніше непоєднувані речі, інколи з цього виходить щось цікаве. Тому новизна, я б сказав, навіть інтрига цієї сфери мене і спонукала залишити те, чим я раніше займався".

На момент завершення роботи в посольстві Федорчук працював над втіленням двох технологічних проектів. Один з них плавно завершився, а другим став Senstone. Враховуючи гуманітарну освіту, підприємець став організатором та ідеологом проекту. Він шукав дизайнерів, розробників "заліза" і софту.

Протягом двох років у проекті працювали різні люди. Влітку 2016 року до Федорчука приєднався його знайомий програміст Маркіян Мацех, який працював в одній з відомих українських аутсорсингових компаній. Мацех став директором з продукту і займається технічною частиною проекту.

Маркіян Мацех, СРО Senstone

Загалом над Senstone працює близько десяти людей. Над "залізом" — троє, над софтом — четверо. Є радник та "ангельский" інвестор Роман Кравченко, засновник софтверної компанії LiveBoard.

Головна інновація

Якщо ідея Senstone з'явилася влітку 2014 року, то перший прототип — у квітні 2015 року. З того часу гаджет пройшов ще чимало ітерацій, доки в січні 2017 року на виставці CES у Лас-Вегасі був представлений третій повністю функціональний прототип з мобільним додатком. А вже 7 лютого стартувала кампанія на Kickstarter.

Сам гаджет — це кліпса діаметром до 3 см, товщиною майже 9 мм і вагою 29 г. Її можна носити на шиї, на одязі, в руці у комплекті браслета. Пристрій має одну кнопку, яка вмикає і вимикає запис, мікрофон та індикатор запису.

Всередині є багатоядерний процесор, захищений Bluetooth, флеш-пам'ять, акселерометр та акумулятор. Заряду батереї на 80 mAh вистачає на чотири дні роботи, а флеш-пам'ять розрахована на 100 тис циклів запису.

Senstone працює з "хмарною" системою розпізнавання мови Nuance Recognizer. Систему розробляє американська транснаціональна корпорація Nuance Communications. Nuance Recognizer розпізнає 56 мов, проте Senstone поки що підтримує 12 мов. Серед них — українська, російська та англійська.

За словами Федорчука, система демонструє високий відсоток розпізнавання людської мови завдяки роботі безпосередньо в "хмарному" сервісі і машинному навчанню.

Крім бізнес-моделі з виробництва і продажу пристрою, Федорчук каже про бізнес-модель продажу підписок. Скоріше за все, буде створена безплатна та платна підписка на розпізнавання голосових нотаток. Якість розпізнавання голосу у платній підписці буде вищою.

Senstone можна замовити на Indiegogo з доставкою у серпні 2017 року за 100 дол. У роздробі пристрій буде продаватися орієнтовно за 165 дол.

План — вийти на експонентне зростання

Після закінчення 17 березня 2017 року кампанії на Kickstarter вона подовжилася на Indiegogo. З того моменту інвестори вклали у Senstone ще понад 20 тис дол. Загальна сума інвестицій сягає 324 тис дол.

За словами Федорчука, компанія повинна поставити не менше 5 тис пристроїв. Близько 90% з них підуть англомовним клієнтам, тож команда спрямувала свої зусилля на налагодження виробництва продукту.

"Нашими першими посівними інвестиціями стали кошти, які ми отримали на Kickstarter, тому ми не маємо гострої потреби в інвестиціях, — каже СЕО Senstone. — Проте ми вже почали планувати фандрейзінг, оскільки десь через півроку хотіли б розширити команду і під це брати інвестиції. Тому ми шукаємо партнерів".

На питання, який об'єм інвестицій потрібен, ідеолог стартапу каже, що це буде зрозуміло через три місяці.

Федорчук стверджує, що тестова партія пристрою показала зацікавленість з боку лікарів. Є запит від дистрибуторів, які працюють в галузі охорони здоров'я США. Лікарям незручно носити телефон чи планшет, краще мати маленький пристрій, куди можна надиктовувати нотатки.

З попиту на Kickstarter стало зрозуміло, що ринок гаджету глобальний, тому США — найбільш логічна точка відліку для початку глобальної роботи. До кінця 2017 року, напередодні Різдва, Федорчук планує запустити продаж на Amazon і на День Валентина вийти на поступальне чи експонентне зростання.