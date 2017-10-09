OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про субсидії, про Нобелівську премію, про ОПЗ, про Приватбанк, про ціни на газ, про МВФ, про дороги.

Про ОПЗ. Одеський припортовий завод готується відновити роботу після трьох місяців простою.

Про Приватбанк. Банк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Про суд. У Стокгольмському арбітражі 9 жовтня починаються слухання щодо спору "Нафтогазу" і "Газпрому".

Про ціни на газ. Відповідно до діючої методики, ціна на газ може зрости до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів.

Про Нобелівську премію. Лауреатом Нобелівської премії з економіки за 2017 рік став американець Річард Талер "за внесок в дослідження економічної поведінки".

Про субсидії. Через можливе зростання ціни на газ кількість українців, які отримують субсидії, може досягти позначки 90%.

Про оренду майна. Фонд державного майна направив на реєстрацію до Мін'юсту проект наказу, яким передбачена можливість участі нерезидентів в оренді державних об‘єктів.

Про МВФ. Україна зберігає прихильність програмі допомоги Міжнародного валютного фонду і чекає, що наступний транш в її рамках буде виділено до кінця 2017 року.

Про дороги. Міністр інфраструктури Володимир Омелян навів нові дані про вартість ремонту автодоріг в Україні.

Ви хочете дізнатися більше?

Ціна на газ: удар по кишенях українців чи розлучення з МВФ

Що уряд може запропонувати МВФ? Чи зростуть ціни на газ найближчим часом?

Джим Ксу, Huawei: В Україні обсяг ринку смартфонів зростає вибухово

Глава Huawei розповів ЕП про місце України в стратегії компанії, чому не можна робити смартфони за межами Китаю, яка доля чекає штучний інтелект та доповнену реальність і чому мобільні оператори бояться 5G.