Приватбанк має продати "Буковель", будівлю "1+1", літаки МАУ - НБУ

Будинки у гірськолижному комплексі Буковель

Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Про це в ефірі "Радіо Вести" повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передають "Українські Новини".

Зі слів Рожкової, у 2016 році при докапіталізації, Приватбанк прийняв на баланс непрофільні активи: гірськолижний курорт "Буковель", стадіон "Дніпро Арена", приміщення телеканалу "1+1", літаки, об'єкти нерухомості.

"В минулому році при виконанні першого етапу докапіталізації частина активів була взята на баланс банку в рахунок погашення кредитної заборгованості. Серед них - "Буковель", об'єкти нерухомості і літаки МАУ", - повідомила заступниця голови НБУ.

Рожкова зазначила, що всі ці активи - непрофільні для банку, і він не здатний ефективно ними управляти.

Після їх оцінки та інвентаризації банк, швидше за все, як вважає Рожкова, прийме рішення про продаж.

"Буковель" - один з найскладніших активів, який, де-факто, не підпорядковується менеджменту банку. Саме тому його потрібно продавати. У банку немає ні людей, ні компетенції, щоб ним керувати", - зазначила Рожкова.

Продаж таких активів може бути проведений на майданчиках ProZorro або СЕТАМ.

Водночас Рожкова повідомила, що ні сама авіакомпанія МАУ, ні акції найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" не були заставами за кредитами.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на будівлю заводу "Біола", будівлю, яку орендує телерадіокомпанія "Студія 1+1", а також літак Boeing.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

Читайте також: Тіні Приватбанку. Що Коломойський наобіцяв Кабміну та НБУ і не виконав

Рекомендуємо почитати: "З таким настроєм слона не продати". Чи домовиться Коломойський з державою щодо кредитів Приватбанку