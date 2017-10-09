Цена на газ для населения может вырасти на 18%

Согласно действующей методике, цена на газ может вырасти до 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров.

Соответствующие расчеты провело Министерство энергетики и угольной промышленности, говорится в статье на ЭП.

Так, расчеты показали, что в соответствии с действующей методикой, цену на газ надо повысить до 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров - на 17,6% больше текущих цен.

С учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и коммунальщиков составит 8,032 тыс. грн при нынешнем тарифе в 6,937 тыс. грн за тысячу кубометров.

Однако в правительстве считают, что такая цена неприемлема из-за низкой платежеспособности населения.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров № 187 от 22 марта текущего года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля. Вместо этого 26 сентября Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Читайте статью полностью по ссылке: Цена на газ: удар по карманам украинцев или развод с МВФ

Экономическая правда