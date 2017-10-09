ОПЗ відновить роботу після місяців простою
Одеський припортовий завод готується відновити роботу після трьох місяців простою.
Про це сказав в.о. директора ОПЗ Сергій Назаренко, повідомляє "Українська служба інформації".
Зупинка виробничої діяльності підприємства була пов'язана з проведенням технічних робіт.
"Орієнтовно плануємо вийти з ремонту агрегатів карбаміду і аміаку 8-10 жовтня", - повідомив Назаренко.
Також повідомляється, що ОПЗ уклав контракт про постачання природного газу з приватною фірмою. Газ буде постачатися за давальницькою схемою. На ОПЗ заявляють, що ціна газу буде нижчою за ту, яку пропонує промисловим споживачам НАК Нафтогаз України, і становитиме 7600 грн за 1 тис. кубометрів.
"Через те, що нам не вистачає оборотних коштів, ми можемо зараз працювати тільки за давальницькою схемою. Газ в обмін на аміак", - зазначив Назаренко.
За даними керівництва ОПЗ, за січень-серпень 2017 року в Україну було поставлено мінеральних добрив на 720 млн доларів. Близько 360 млн доларів припадало на поставку азотних добрив (виробляються з аміаку, виробленого на ОПЗ). При цьому за січень-серпень з країни було експортовано мінеральних добрив тільки на 70 млн доларів.
Як відомо, в березні поточного року ОПЗ відновив роботу після вимушеної зупинки. Завод підписав контракт з групою компаній ЕРУ (Енергетичні ресурси України - ЕП), який передбачав роботу за давальницькою схемою - компанії групи постачають газ на завод і забирають вироблені добрива.
Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України" є Андрій Фаворов, Дейл Перрі та Ярослав Мудрий.
Продавцем виробленого із сировини "ЕРУ" карбаміду стала фірма "Агро газ трейдинг", пов'язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса. Компанія називала себе найбільшим постачальником карбаміду виробництва ОПЗ.
В даний момент спвпраця Одеського припортового заводу з ЕРУ припинена.
Нагадаємо, на початку липня поточного року ОПЗ в черговий раз зупинився через подорожчання природного газу.
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