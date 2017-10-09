Омелян рассказал о стоимости ремонта дорог в Украине

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян навел новые данные о стоимости ремонта автодорог в Украине.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Бизнес", сообщает пресс-служба министерства.

"Сейчас у нас стоимость текущего ремонта 1 километра дорог около 4 млн гривен, капитального - 8 млн гривен. Стоимость 1 километра хорошего европейского автобана - это минимум 1 млн евро", - сообщил министр.

Кроме того, министр упомянул о планах строительства в стране бетонные дороги со следующего года.

"Это будет объездная вокруг Житомира. Надеюсь, бетонные дороги соединят Николаев и Кропивницкий, а также Николаев, Херсон и Одессу", - сказал Омелян.

Выгодой для такого решения он назвал то, что сырье для бетонных дорог производится в Украине, а благодаря современным технологиям стоимость строительства бетонной и асфальтовой дороги "уже соизмерима".

Вместе с тем, бетонная дорога прочнее и может эксплуатироваться дольше.

На вопрос о стоимости бетонной дороги министр ответил следующее:

"По грубым подсчетам, для дороги первой категории это 18-20 млн гривен за 1 километр. А 1 километр асфальтовой стоит 15-17 млн гривен", - сообщил он.

Как сообщалось, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 40 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог.

В 2016 году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия.

Напомним, ранее глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах

Экономическая правда