В Стокгольмском суде начинаются слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

В Стокгольмском арбитраже 9 октября начинаются слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Через час начинаются слушания в Стокгольмском арбитраже. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли прийти к согласию относительно имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения", - написал он.

Витренко напомнил, что в своем отдельном решении арбитраж полностью и окончательно отказал "Газпрому" в удовлетворении исковых требований по оплате "Нафтогазом" сумм, начисленных "Газпромом" в соответствии с положением контракта "бери или плати"; определил принцип, согласно которому это положение должно быть изменено на будущее.

Также суд признал право "Нафтогаза" на пересмотр контрактной цены и приведение ее к уровню цен на европейском рынке (определенном хабе) с апреля 2014 года, а также получение от "Газпрома" компенсации за переплату.

"Сейчас установлен предельный срок вынесения решений арбитража как по контракту на покупку-продажу газа, так и по контракту на транзит газа - конец ноября этого года. По контракту на транзит газа мы в частности требуем привести контракт в соответствие с европейским и украинским энергетическим законодательством, пересмотреть (в том числе ретроспективно) тариф в соответствии с европейскими условиями тарифообразования, а также выплатить нам компенсацию за недополученные доходы от транзита", - сообщил Витренко.

"Речь идет о компенсации от нескольких миллиардов долларов до суммы, значительно выше 10 млрд долл (каждый день сумма увеличивается на недополученные доходы за этот период)", - резюмировал он.

Как сообщалось, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

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Экономическая правда