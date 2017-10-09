Количество субсидиантов в Украине может вырасти до 90%

Из-за возможного роста цены на газ количество украинцев, получающих субсидии, может достичь отметки 90%.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, говорится в статье на ЭП.

По состоянию на сегодня в стране 60% украинцев получают субсидии. В ведомстве опасаются, что из-за возможного роста цены на газ их количество может достичь отметки 90%.

"Например, в результате возможного повышения цены на газ в Тернопольской области количество домохозяйств, получающих субсидии, ожидаемо повысится с 89% до 96%", - предупреждают в министерстве.

В связи с этим правительство подготовило изменения в постановление, которые призваны оставить цену на текущем уровне.

"Однако поскольку цена на газ должна быть максимально близкой к рыночной, и этот пункт есть в меморандуме с МВФ, мы обязаны эти вопросы согласовывать с Фондом", - заявил заместитель министра энергетики Игорь Прокопив.

Напомним, согласно расчетам, в соответствии с действующей методикой, цену на газ надо повысить до 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров - на 17,6% больше текущих цен.

С учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и коммунальщиков составит 8,032 тыс. грн при нынешнем тарифе в 6,937 тыс. грн за тысячу кубометров.

Читайте статью полностью по ссылке: Цена на газ: удар по карманам украинцев или развод с МВФ

Экономическая правда