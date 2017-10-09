Украина ждет новый транш МВФ до конца года - министр финансов

Украина сохраняет приверженность программе помощи Международного валютного фонда и ожидает, что следующий транш в её рамках будет выделен до конца 2017 года.

Об этом сообщает Reuters.

На этой неделе Данилюк отправится в Вашингтон на переговоры с МВФ о выделении помощи в размере 17,5 миллиарда долларов на фоне опасений, что программа замедлила ход.

Данилюк отметил, что Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионных реформ, одобренных украинским парламентом на прошлой неделе. По словам министра, все эти вопросы легко решаются.

"Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра. Наша цель - успешно завершить программу в 2018 году", - сказал Данилюк.

Напомним, приезд самой миссии МВФ откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы НБУ.

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