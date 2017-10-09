Ціна на газ: удар по кишенях українців чи розлучення з МВФ

Що саме уряд може запропонувати МВФ, чи зростуть ціни на газ найближчим часом.

Тепло в будинки українців повинні подати, якщо на вулиці три доби поспіль буде менше 8 градусів. Судячи з температурних показників і прогнозу, це може відбутися вже найближчим часом.

Тож опалювальний сезон в Україні може розпочатися незабаром. Проте досі невирішеним залишається головне питання — чи зростуть ціни на газ для населення?

В уряді запевняють, що жодних підстав для підвищення цін нема і вони залишаться на поточному рівні. Головний кредитор України — Міжнародний валютний фонд — стоїть на своєму: Київ повинен виконувати свої зобов'язання, ціна має бути ринковою.

Переконувати Вашингтон у відсутності підстав для зміни ціни на газ буде міністр фінансів Олександр Данилюк, який цього тижня перебуватиме у Штатах. Саме від цих перемовин залежатиме, чи подорожчають платіжки в новому опалювальному сезоні.

ЕП розбиралася, що саме уряд може запропонувати МВФ та чи зростуть ціни на газ найближчим часом.

Постанова № 187

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Постанова, яка діє до 1 квітня 2018 року, складається з багатьох блоків. Перший — це встановлення ціни.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП). Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

У Міненерго провели розрахунки й виявили, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ — ЕП) за тисячу кубометрів — на 17,6% більше поточних цін.

З урахуванням податків, націнок постачальників та транспортних витрат кінцева ціна для населення і комнальників становитиме 8,032 тис. грн при нинішньому тарифі в 6,937 тис. грн за тисячу кубометрів.

Однак в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною через низьку платоспроможність населення. На підтвердження своїх слів у Міненерго навели два красномовних факти.

Перший— за рік заборгованість населення за спожитий газ зросла на 337% — до 25,8 млрд гривень. Другій — в країні надзвичайно високий рівень субсидіантів — 60%. У відомстві побоюються, що через можливе зростання ціни на газ кількість українців, які отримують субсидії, може досягти критичної позначки в 90%.

"Наприклад, внаслідок можливого підвищення ціни на газ в Тернопільській області, кількість домогосподарств, що отримують субсидії очікувано підвищиться з 89% до 96%", —попереджають в Міненерго.

У зв'язку з цим уряд підготував зміни до постанови, які покликані залишити ціну на поточному рівні.

"Однак, оскільки ціна на газ повинна бути максимально близькою до ринку й цей пункт є в меморандумі з МВФ, ми зобов'язані ці питання узгоджувати з Фондом", — каже заступник міністра енергетики Ігор Прокопів.

Переконувати МВФ до Вашингтону поїхав міністр фінансів. Переговори триватимуть протягом поточного тижня та за їх підсумками в питанні ціни на газ має бути поставлена крапка.

Що пропонує уряд

Україні для виконання спеціальних зобов'язань необхідно 17,6 млрд кубів газу в рік — 11,9 млрд для побутових споживачів і 5,6 млрд для виробництва тепла для населення і бюджетних установ.

Державна компанія "Укргазвидобування" видобуває 13,9 млрд кубометрів газу на рік. Залишається докупити ще 3,7 млрд кубів за межами держави.

Згідно з діючою постановою, для розрахунку ціни за імпортним паритетом використовується період в 12 місяців (червень 2016 — травень 2017 року).

Уряд пропонує використовувати для розрахунку ціни не 12 місяців, а два періоди, які фактично виключають опалювальний сезон: з 1 квітня до 1 жовтня 2016 року та з 1 квітня до 1 липня 2017 року. Саме в цей час ціна на газ на європейських хабах є найнижчою.

Відповідно до запропонованого Міненерго розрахунку, ціна на газ за вказаний період становитиме 5,223 тис. грн (без ПДВ – ЕП), що лише на 5,6% більше за поточну ціну. Такий сценарій дозволяє не переглядати ціну на газ.

"В нас немає потреби закуповувати 3,7 млрд кубометрів круглий рік і особливо у зимові пікові навантаження",— каже Прокопів.

За його словами, Україна має найпотужнішу газотранспортну систему та унікальні підземні газові сховища, що дозволяє навіть в реверсному режимі за 2-3 місяці закачати необхідний обсяг газу. "Ми можемо брати для розрахунку найнижчі ціни літнього періоду і закачувати в цей час газ до сховищ", — наголошує він.

Розлучення з Фондом?

Судячи з риторики влади, уряд готовий прийняти політичне рішення та ухвалити зміни до постанови, навіть якщо на це не буде згоди Фонду.

Це у своїх виступах неодноразово давали зрозуміти як прем'єр, так і міністри його уряду.

"Ми за імпортний паритет у цінах, але давайте правильно виставимо періоди, і будемо як держава думати про своїх людей і їх благополуччя", — заявляв на початку вересня віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.

"Ми можемо закупити 4 млрд кубів в літній період? Можемо! Тоді навіщо враховувати середньозважену ціну за 12 місяців?", — апелював він.

Про відсутність підстав для підвищення цін для населення говорив і інший віце-прем'єр — Павло Розенко. "На сьогодні є чітке рішення про те, що ціна на газ в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не буде. І в бюджеті на 2018 рік закладена ціна на газ на рівні 2017 року", — запевняв чиновник.

За словами Прокопіва, діюча постанова не є досконалою. "Взагалі, постанова — це не Біблія, вона повинна аналізуватися, оптимізовуватися, переглядатися, і має бути справедливою і зрозумілою для населення та учасників ринку", — каже заступник голови Міненерго.

Позиція МВФ з цього питання також зрозуміла і чітка. Нещодавно заступник голови МВФ Девід Ліптон в інтерв'ю ЕП заявив, що ціни на газ в Україні є дуже низькими в порівнянні з сусідніми країнами.

"Якщо Україна хоче мріяти про енергетичну незалежність, вона повинна інвестувати в інфраструктуру, що можливо лише за умов, коли ціни на газ відзеркалюють розвиток подій на ринку", — підсумував він.

З чим Данилюк приїде з Вашингтону, наразі прогнозувати важко. В уряді до завершення переговорів це питання вирішили не коментувати.

Напередодні агентство Reuters повідомляло про два можливі сценарії розвитку подій у разі, якщо Данилюк та МВФ не зможуть досягти консенсусу. Перший — найменш ймовірний — урядовці після невдалих перемовин чесно визнають, що помилялися і пояснюють, чому країні для реформування сектору і продовження співпраці з МВФ необхідно піти на непопулярний крок.

Другий — "сказати, що ми можемо жити без МВФ, що українці коштують більше, ніж МВФ, і не піклуватися про цю співпрацю, прийняти політичне рішення і затвердити формулу".

Прокопів в свою чергу каже, що питання ціни на газ не є першочерговим у Меморандумі з міжнародним кредитором. "Першочерговими є земельна, пенсійна реформи, інші питання, а вже потім іде ціна на газ", — каже заступник міністра.

В будь-якому випадку останнє слово за урядом. І судячи з позиції прем'єра та його підлеглих, вони готові відкоригувати формулу, не дивлячись на позицію Фонду. А це в свою чергу може привести до припинення співпраці з кредитором і припинення реформ.