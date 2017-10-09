Джим Ксу, Huawei: В Україні обсяг ринку смартфонів зростає вибухово

Глава Huawei розповів ЕП про місце України в стратегії компанії, чому не можна робити смартфони за межами Китаю, яка доля чекає штучний інтелект та доповнену реальність і чому мобільні оператори бояться 5G. (Рос.)

"Такого у нас не было ни в одной стране мира", — утверждает Джим Ксу, президент бизнес-группы потребительской электроники Huawei.

Он говорит об Украине. Продажи смартфонов китайской компании в Украине растут взрывообразным темпом. В 2016 году оборот составил 30 млн долл, а в 2017 году производитель ожидает увидеть цифру 90 млн долл.

Внимание Ксу, который возглавляет бизнес-группу с годовым оборотом 26 млрд долл, сконцентрировано на Украине и Турции. В денежном обороте Украина уступает туркам, однако динамика роста рынка смартфонов здесь намного выше.

Топ-менеджер видит в Украине перспективы, называет экономическую ситуацию в стране дружелюбной, а саму страну — привлекательной для инвестиций.

Джим Ксу пригласил украинских журналистов в штаб-квартиру Huawei (Шеньчжень) на интервью, в ходе которого рассказал, какое место Украина занимает в стратегии компании, почему невозможно производить смартфоны за пределами Китая, какая судьба ждет искусственный интеллект (AI) и дополненную реальность (AR) в смартфонах и почему мобильные операторы боятся 5G.

— В каких странах, кроме Китая, расположены заводы Huawei по производству смартфонов?

— С точки зрения себестоимости производства и его эффективности, Китай — лучшее место в мире для сборки смартфонов. Сейчас из-за повышения стоимости труда себестоимость несколько выросла. Однако с точки зрения эффективности альтернативы Китаю по-прежнему нет.

Вы знаете, что большая часть производственных мощностей по сборке iPhone сосредоточена также здесь, в Китае. Говоришь в Китае — означает в Шеньчжене, говоришь в Шеньчжене — означает рядом с нами (показывает рукой в сторону окна конференц-зала). Заводы Foxconn по выпуску iPhone расположены рядом.

Так что большинство наших смартфонов мы собираем в Шеньчжене. Здесь мы контролируем качество сборки и управляем масштабом производства, потому что от масштаба зависит объем производства.

— Попадала ли Украина в поле зрения компании как площадка для размещения производственных мощностей по сборке смартфонов?

— Как я говорил, в Китае сосредоточено много разных высокотехнологичных заводов, и стоимость производства здесь все еще самая низкая. В радиусе 50 км от этого района сосредоточено огромное количество производств и поставщиков. Один поставляет нам оперативную память, другой — экран, третий — батарею.

Все находятся в одном месте, поэтому здесь легко производить смартфоны. Если мы построим производство в другом месте, кто нам поставит комплектующие? Даже если взять весь мир, то мы не найдем более подходящего места, чем Китай. Даже огромные мощности Samsung до сих пор расположены в Китае.

— Какова доля Украины по обороту от продаж смартфонов в сравнении с другими странами Центральной и Восточной Европы?

— В 2016 году мы получили в Украине 30 млн долл выручки. По итогам 2017 года ожидаем цифру в три раза больше. Такого у нас не было ни в одной стране мира. Хотя по этому показателю Турция впереди, эти две страны сложно сравнивать.

В Украине люди только начинают переходить на смартфоны. Даже в Болгарии и Румынии, где население меньше, чем в Украине, люди используют один-два смартфона, они тратят больше денег на покупку дорогих телефонов.

С другой стороны, в Китае и большинстве развитых стран Европы емкость рынка смартфонов стабильна. В Украине же рынок смартфонов растет взрывообразно. Не последнюю роль в этом играет интенсивный процесс строительства сети 3G.

— Насколько значим для вас рынок Европы и Украины в частности?

— Бизнес по продаже смартфонов в Западной и Восточной Европе мы начали шесть лет назад. Позже бизнес расширили на территорию Турции и Украины.

Мы считаем, что этот регион экономически стабилен. С точки зрения инвестиций экономическая ситуация здесь дружелюбная. Неважно, говорим мы о В2В или В2С. В контексте бизнеса по продаже смартфонов рынки Украины и Турции мы рассматриваем как стратегические. Это хорошие страны для инвестиций.

Если брать Европу в целом, то мы ее расцениваем как крупнейший рынок за пределами Китая. Поэтому он также имеет для нас стратегическое значение.

— Какие суммы ваша компания инвестирует в R&D и маркетинг?

— Если мы говорим о терминальном бизнесе в моей сегментации, то это для нас огромные инвестиции. В 2016 году мы вложили более 2 млрд долл в исследования и разработку, а также 2 млрд долл в маркетинг.

Честно говоря, этого все еще недостаточно, чтобы занять топовые позиции на рынках некоторых стран. Например, в Турции эффект от нашего брендинга до сих не настолько хорош, как мы ожидали.

Фото: Сергей Светличный

— Являются ли инвестиции в R&D самым лучшим вложением денег?

— Такие инвестиции определенно лучше. В нашей компании работает 180 тыс человек и 45% из них задействованы в R&D. В 2016 году по всем трем нашим бизнес-группам — потребительский бизнес, операторский бизнес, корпоративный бизнес — мы потратили на R&D 10 млрд долл. Это очень большие инвестиции.

Мы также инвестируем в перспективные технологии. Одна из них — наш процессор Kirin 970 с искусственным интеллектом (AI). Он был представлен 2 сентября 2017 года на выставке в Берлине.

Мы должны инвестировать в R&D и диверсифицировать эти вложения, потому что в низком и среднем ценовых сегментах смартфоны мало чем отличаются. В премиум-сегменте заметны отличия, но этого все еще недостаточно.

В сентябре все говорят о флагманском смартфоне с экраном на всю лицевую панель (Джим Ксу, очевидно, имеет в виду iPhone X. — ЭП), но этого по-прежнему недостаточно. Это красиво, но в чем ценность для клиентов?

Думаю, в будущем ключевую роль в смартфонах начнут играть функции, которые будут создавать некую добавленную стоимость. Например, создавать какие-то особые фотографии, или встроенный AI будет помогать искать информацию.

— Есть ли в вашей компании отдельная команда или R&D-центр, который разрабатывает новые аккумуляторные батареи для смартфонов?

— Батарея — это проблема (смеется). Если честно, наша компания до сих пор получает батареи от третьей стороны. Время жизни батареи не зависит напрямую от ее заводской емкости. Энергию потребляют приложения.

Если емкость батарей, например, смартфонов Huawei и Apple, одинаковая, но скорость потребление энергии разная, то и время жизни батарей будет разным.

Теоретически наибольший потребитель заряда батареи — это центральный процессор. Вот почему мы разрабатываем чипсеты (Huawei разрабатывает процессоры Kirin. — ЭП). Каждый год новое поколение чипсета потребляет меньше энергии, поэтому когда выйдет новая модель смартфона нашей премиум-серии, с ней вы не будете переживать о жизни батареи как минимум один день.

— Много ли мобильных операторов в мире собираются внедрять связь 5G в 2020 году? Насколько это будет дорого для них?

— 5G действительно горячая тема, люди говорят о ней. Как вы сказали, это недешево с точки зрения объема инвестиций, поэтому многие операторы в основном пока опасаются просчитывать объем инвестиций. Однако некоторые из них все-таки намерены вкладывать деньги в 5G.

Планы китайского мобильного оператора China Mobile, операторов из Японии и США относительно запуска 5G выглядят довольно агрессивно. Думаю, в ближайшие годы эти операторы попытаются развернуть сеть 5G.

В Европе хотят внедрить 5G один-два оператора, но конечные пользователи смогут пользоваться связью пятого поколения как минимум через два года.

— Какая технология или гаджет придут на смену смартфону?

— AI — искусственный интеллект. Также в последнее время горячая тема — это AR (дополненная реальность. — ЭП). Мы определенно будем разрабатывать AR, но эти технологии по-прежнему будут внутри смартфонов.

— Какие форм-факторы смартфонов наиболее перспективные?

— Возможно, смартфоны можно будет складывать. Есть много инноваций, но какой из них легче всего пользоваться в повседневной жизни?

Один вендор предлагает модульный смартфон с разными функциями — Moto Z, но как много людей используют его? Немного. О чем это говорит? Ты можешь предложить хорошую технологию, но готовы ли люди ею пользоваться?

Преимущество традиционного смартфона в том, что он очень прост в использовании. Это очень важно. Тебе как производителю нужно найти баланс между техническими инновациями и простотой их применения.

— Некоторые корпорации (Google, Facebook, SpaceX. — ЭП) намерены раздавать интернет с воздушных шаров или самолетов на автопилоте с солнечными батареями. Поддержит ли ваша компания такие инновации?

— Единственная альтернатива базовой станции мобильного оператора — это спутник. С помощью смартфона мы не получим прямой доступ к спутникам. На мой взгляд, никто не будет создавать такие смартфоны. Если вы хотите подключиться к спутнику — это будет уникальная технология, но не смартфон.