OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 11 травня.

Новина дня. 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.

Про ОПЗ. Апеляційний суд підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу про борг Одеського припортового заводу перед компанією Ostchem олігарха Дмитра Фірташа, чим фактично відкрив шлях до банкрутства підприємства.

Про надзвичайний стан в енергетиці. Кабінет міністрів продовжив ще на 1 місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

Про авіабілети. Міжнародний аеропорт Бориспіль представив програму знижок для авіаперевізників, за рахунок якої планується знизити ціни на квитки для пасажирів.

Про ProZorro. Кабінет міністрів доручив відпрацювати пілотний проект з продажу об'єктів малої приватизації через електронну систему державних закупівель ProZorro.

Про Гонтареву. Глава Національного банку України Валерія Гонтарева допускає можливість свого судового або кримінального переслідування після відставки, проте підкреслює правильність своїх реформаторських дій на посту керівника центробанку.

Про ВВП. Європейський банк реконструкції й розвитку зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2% в 2017 році.

Про США. Голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявляє, що США мають намір передбачити в своєму бюджеті на 2018 рік виділення Україні допомоги.

Про "Нафтогаз". У Печерському районному суді Києва зареєстрований позов Андрія Лопушанського про визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів №561-р від 18 червня 2014 року, яким він був звільнений з посади першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про "Тедіс Україна". Печерський районний суд Києва скасував арешт рахунків ТОВ "Тедіс Україна" в ПАТ КБ "Приватбанку" та АТ "Райфайзен Банк Аваль", а також зобов’язав повернути компанії вилучені тютюнові вироби.

Про шахту Романа Абрамовича. Рудник "Євраз-Суха Балка" у Кривому Розі, повністю зупинив роботу, щоб уникнути надзвичайного стану через страйк гірників в шахті.

Про "Укртранснафту". Укртранснафта і найбільша нафтогазова компанія Угорщини MOL погодили технічні умови експлуатації відгалуження нафтопроводу Дружба в Угорщину (з підводним переходом через річку Тиса).

Про "Укртелеком". Укртелеком відновив зв'язок у Дніпропетровській та частково Донецькій областях після пошкодження магістральних каналів невідомими особами.

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