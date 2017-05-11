ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2%

Європейський банк реконструкції й розвитку зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2% в 2017 році.

Про це йдеться в останньому економічному прогнозі банку.

Згідно із прогнозом ЄБРР, в 2017 році зростання ВВП України становитиме 2%, в 2018 - 3%.

"Українська економіка стабілізувалася в 2016 році й стала на шлях помірного відновлення. Торік ВВП зріс на 2,3% у цілому, чому сприяло зростання внутрішнього попиту з низької бази за попередні два роки", - йдеться у прогнозі.

У ЄБРР відзначили, що в 2016 році споживання домашніх господарств зросло на 1,8% у реальному вираженні.

"Інвестиції в основні засоби, які збільшилися приблизно на 20% у реальному вираженні в 2016 році, фінансувалися в основному за рахунок власних доходів підприємств, тоді як прямі іноземні інвестиції, банківське кредитування й видатки на державну інфраструктуру залишалися слабкими", - коментує ЄБРР.

Банк відзначає, що в 2016 році експорт товарів і послуг скоротився на 1,6% в реальному вираженні.

У 1-му кварталі 2017 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 0,7% в річному обчисленні, що було пов'язано з блокадою вантажоперевезень на Донбасі.

На думку ЄБРР, блокада буде впливати на зростання ВВП і платіжний баланс в найближчій перспективі.

Раніше Світовий банк зберіг свій прогноз зростання української економіки в 2017 році на рівні 2%.

Український уряд також очікує зростання економіки в 2017 році на 2%.

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