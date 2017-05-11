Бориспіль розробив систему знижок, що дозволяє знизити ціну квитків

Міжнародний аеропорт Бориспіль представив програму знижок для авіаперевізників, за рахунок якої планується знизити ціни на квитки для пасажирів.

Про це під час прес-конференції в четвер заявив глава аеропорту Павло Рябікін.

За його словами, питанням зниження цін зайнялося Міністерство інфраструктури, розробивши проект наказу про зниження ряду зборів в аеропортах.

"Зі свого боку Бориспіль виконав свою частину домашнього завдання щодо здешевлення перевезень, змінивши публічну оферту за умовами роботи перевізників. Тобто проблема складається з двох частин: здешевлення послуг для пасажирів і здешевлення послуг для аеропорту", - заявив Рябікін.

Глава аеропорту повідомив, що для того щоб знизити ціну квитка, аеропорт розробив нову стимулюючу систему знижок для залучення авіаперевізників, які працюють в лоукост сегменті.

За словами комерційного директора аеропорту Максима Волошина, програма поділена на кілька блоків, кожен з яких має свою мету.

"Розширення мережі маршрутів, тобто залучення нових перевізників, розширення частини трансферних пасажирів, тому що розвиток мережі маршрутів в тому числі означає і розвиток мережі внутрішніх рейсів і створення умов для українських пасажирів", - заявив він.

За словами Волошина, також враховується збільшення обсягів перевезень пасажирів.

"Тому що компанія, яка дає істотне збільшення пасажиропотоку, тобто працює з великою кількістю пасажирів, може отримати великі знижки і отримати більше можливостей для обліку цього в ціні перевезення", - додав він.

Згідно з наданими даними, Бориспіль обіцяє авіакомпаніям знижку на збір за посадку-зліт і пасажирський збір до 80% при відкритті нового міжнародного рейсу. Також авіакомпанії отримують знижку на пасажирський збір до 80% за залучення трансферних пасажирів.

Крім того, авіакомпанія надає знижку на пасажирський збір до 40% при збільшенні кількості перевізників.

За словами Рябікіна, щоб авіакомпанії могли приєднатися до даної системи знижок, вони повинні забезпечити зниження ціни авіаквитка.

"Я не беруся назвати якісь точні цифри, на скільки відбудеться зниження, але сподіваюся, що всі ми це відчуємо", - додав Рябікін.

Економічна правда