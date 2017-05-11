Вперед і вгору. Сім інноваційних літаючих автомобілів

В 2016-2017 годах произошел настоящий прорыв в сфере создания персонального авиатранспорта на электрической тяге.

За это время сразу три стартапа показали впечатляющие электрические транспортные средства вертикального взлета и посадки. Безусловно, наиболее перспективным из них стал немецкий проект Lilium.

1. Lilium

Концепция пришла в голову СЕО и одному из основателей Lilium Дэниелю Уиеганду в 2013 году. В 2015 году он с тремя напарниками основал компанию Lilium и создал первый прототип в масштабе один к двум. В 2016 году проект получил 10 млн евро инвестиций от лондонского венчурного фонда Atomico.

В апреле 2017 года функциональный прототип произвел первый тестовый полет. Над созданием прототипа работали 40 инженеров, дизайнеров и энтузиастов.

Lilium кардинально отличается от существующих воздушных суден. Транспортное средство оснащено 36 отдельными реактивными двигателями. Они установлены прямо в десятиметровых крыльях и могут синхронно менять вектор тяги. Это позволяет самолету вертикально взлетать и садиться.





Самолет полностью электрический. Он потребляет примерно на 90% меньше энергии, чем лопастные воздушные суда. В самолете установлены батареи, аналогичные тем, что используются в электромобилях Tesla.

Даже в случае отказа нескольких двигателей самолет сможет продолжить движение. Это обеспечивает очень высокий уровень безопасности полетов. Также Lilium будет укомплектован парашютом. Кроме того, в каждом самолете будет работать система, предотвращающая опасные маневры человека.

Примечательно, что для получения лицензии на управление Lilium достаточно пройти 20-часовой тренинг по управлению двухместным самолетом. Сейчас компания работает над технологиями беспилотного управления этой машиной.

Разработчики намерены осуществить первый управляемый полет в 2019 году. В продажу самолет поступит в 2025 году. По оценкам основателей стартапа, после начала массовой эксплуатации электрического самолета стоимость поездки на нем на расстояние 26 км будет примерно в пять раз дешевле, чем на такси.

Volocopter 2X





Идея концепта появилась у его основателя Александра Зоселя в 2010 году. В 2011 году Volocopter 1 совершил первый пилотируемый полет в течение 90 секунд. В 2012 году министерство транспорта Германии выделило стартапу гранд на 2 млн евро для создания двухместного мультикоптера в течение трех лет.

В 2013 году стартап за два часа привлек 0,5 млн евро на краудфандинговой платформе Seedmatch. Общая сумма собранных инвестиций — 1,2 млн евро.

В апреле 2017 года E-Volo представила новейший прототип электрического мультикоптера Volocopter 2X. Аппарат предназначен для полетов на короткие расстояния в городах с перегруженными дорогами. Запас хода при скорости 70 км в час составляет 27 км. Максимальная скорость мультикоптера — 100 км в час. При движении со скоростью 50 км в час он может продержаться в воздухе 27 мин.

Аппарат полностью заряжается за два часа. Двухместный Volocopter 2X оснащен 18 винтами, может вертикально взлетать и приземляться. В Германии E-Volo сертифицировала Volocopter 2X как сверхлегкий летательный аппарат. Управлять им сможет любой владелец спортивной летной лицензии.

Серийная модель Volocopter 2X была создана на основе прототипа Volocopter VC200. Тестовый полет Volocopter VC200 состоялся в 2016 году.

В E-Volo планируют зарегистрировать летательный аппарат как транспортное средство для оказания услуг такси. Испытания мультикоптера в этом качестве запланированы на 2018 год. При этом из-за юридических ограничений пассажирский дрон будет летать только с пилотом на борту.

По словам Зоселя, 27 минут полета "вполне достаточно для большинства городских миссий". Тем не менее, не для всех, поэтому компания создает гибридную версию Volocopter.

Следующим шагом E-Volo станет разработка мультикоптера на четыре места, который должны одобрить Европейское агентство по безопасности полетов EASA и Федеральное авиационное управление США FAA.

3. Беспилотный пассажирский дрон Ehang 184

Стартап Ehang возник в апреле 2014 года в Гуанчжоу, Китай, как разработчик квадрокоптера Ghostdrone. В сентябре стартап открыл офис в Калифорнии, а в ноябре поднял 0,86 млн долл на краудфандинговой платформе Indiegogo.

В декабре проект получил 10 млн дол от венчурного фонда GGV Capital, в августе 2015 года — еще 48 млн долл от "посевного" фонда GP Capital.

Автономный пассажирский дрон Ehang 184 впервые был представлен в январе 2016 года на выставке CES в Лас-Вегасе. В мае 2016 года EHang заключил 15-летний контракт с американской Lung Biotechnology на поставку 1 тыс Ehang 184 для организации системы автоматической доставки искусственных органов.

Ehang 184 — это квадрокоптер с закрытой кабиной. В ней может разместиться лишь один человек, но он имеет статус пассажира, а не пилота. В кабине есть только планшет, на котором нужно указать точку назначения. Ehang 184 весит 200 кг, его длина — 5,5 м, работает он на электрической тяге.

Авиатакси способно переместить пассажира на расстояние до 16 км или пребывать в полете 23 минуты. Максимальная скорость беспилотника с пассажиром — 100 км в час, предельная высота ограничена 3,5 км. Стоимость аппарата ожидается в пределах 200-300 тыс долл.

4. AeroMobil 3.0

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Штефан Кляйн, ранее работавший дизайнером в Audi, BMW и Volkswagen, задумал свой первый летающий AeroMobil 1.0 в 1990 году. В октябре 2014 года он представил третье поколение машины на авиационном фестивале в Вене.

https://www.aeromobil.com/temp/insidelook-1.jpg

AeroMobil 3.0 длиной 6 м весит всего 450 кг. В его основе — стальная рама, все кузовные панели изготовлены из композитных материалов.

Аппарат снабжен раскладывающимися крыльями с размахом 8,4 м. В нерабочем состоянии они хранятся на крыше автомобиля. В салоне установлены одновременно руль и штурвал, а также автомобильные и авиационные приборы.

5. Pal-V Liberty

Pal-V One существует в виде единственного опытного образца, построенного в 2012 году. На земле он представляет собой обтекаемый двухместный трицикл.

Когда он приезжает на аэродром, за десять минут раскладываются ротор и толкающий пропеллер, и машина превращается в авто, способное разогнаться до 180 км/ч. Для взлета ему нужна очень короткая полоса и небольшая скорость. Даже если двигатель отказывает в полете, машина садится на авторотации.

Начало продаж запланировано на 2017 год. О массовом производстве речь не идет. Планируется изготовить 45 машин по 500 тыс евро за штуку.

6. Kitty Hawk Flyer





Компания Kitty Hawk, которую финансирует один из основателей Google Ларри Пейдж, представила "летающую машину" Kitty Hawk Flyer. Устройство выглядит как огромный мультикоптер, способный поднять человека.

Машина работает на электрической тяге. На ней можно летать только над водой, при этом пилоту не понадобится получать лицензию. Производитель утверждает, что научиться управлять аппаратом можно за несколько минут.

Продажи Kitty Hawk Flyer начнутся в конце 2017 года. Компания пока не планирует продавать его за пределами США.

7. Pop.Up





Авиастроительный концерн Airbus и компания ItalDesign представили на Женевском автосалоне новую разработку — концептуальный летающий электромобиль Pop.Up, предназначенный для перенаселенных мегаполисов.

Аппарат представляет собой модульную концепцию городского транспорта, состоящую из трех модулей. Основой выступает пассажирская капсула, которую можно подключить к квадрокоптеру или наземной основе с колесами. По мнению создателей, такие устройства могут стать частью жизни в ближайшие десять лет.