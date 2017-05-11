"Шлях до банкрутства": ОПЗ програв апеляцію компанії Фірташа

Апеляційний суд підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу про борг Одеського припортового заводу перед компанією Ostchem олігарха Дмитра Фірташа, чим фактично відкрив шлях до банкрутства підприємства.

Про це під час засідання уряду заявив в. о. голови Фонду державного майна Дмитро Парфененко.

"В липні минулого року арбітражний суд при Стокгольмській торгово-промисловій палаті визнав вимоги компанії Ostchem і визнав борг ОПЗ в сумі 193 млн доларів плюс пеня і штраф", - нагадав Парфененко.

"3 березня поточного року Южненській міський суд Одеський області задовольнив клопотання компанії Ostchem і дав можливість реалізувати рішення Стокгольмского арбітражу в Україні", - додав він.

Парфененко наголосив, що Одеський припортовий завод та Фонд держмайна подали апеляційну скаргу.

"По дорозі ми відмовились від послуг попередніх юристів і найняли інших. 10 травня апеляційний суд Одеської області відхилив всі наші апеляції і клопотання і залишив в силі рішення Южненського міського суду, яким можна буде задовольнити клопотання Ostchem на території України", - заявив Парфененко.

"Фактично, цим рішенням відкрито шлях до банкрутства надважливого містоутворюючого підприємства – ОПЗ", - сказав в. о. голови Фонду.

Він також повідомив про подальші кроки ОПЗ та Фонду держмайна: "Ми готуємо касаційну скаргу, і обов’язково будемо подавати, а також будемо готувати клопотання про зупинення виконання цього рішення".

"Крім того, у нас в запасі є низка технологічних ходів, які унеможливлять банкрутство ОПЗ", - запевнив Парфененко.

Як відомо, Стокгольмський арбітраж ухвалив відповідне рішення 11 жовтня 2016 року.

Южненській міський суд Одеської області визнав рішення Стокгольмського арбітражу 3 березня.

Відповідно до жовтневого рішення Стокгольмського арбітражу, ОПЗ зобов'язаний повернути Ostchem 193,36 млн доларів основного боргу, 57,8 млн доларів — нарахованої пені за прострочення платежів.

Крім цього, за даними ЕП, на суму заборгованості ОПЗ, за рішенням Стокгольмского суду, з 12 червня 2016 року буде нараховуватися 7,5% річних — як плата за користування грошима. До 31 грудня 2016 року ставка буде на рівні 7,5%, з 1 січня 2017 року вона може бути переглянута.

Також міжнародний суд зобов'язав завод відшкодувати судові витрати компанії Ostchem — 670 тис. євро, та послуги арбітражу — 240 тис. євро.

Нагадаємо, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Саме в цей період "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з 430 до 265 доларів за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по 430 дол.

Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.

Економічна правда