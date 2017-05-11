Блокада окупованих територій, падіння світових цін на сировину, труднощі у відносинах з МВФ можуть підірвати стабільність гривні вже цього літа. (Рос.)

Травневий релакс гривні: як довго нацвалюта буде стабільною

На сырьевых рынках что-то пошло не так. Последние 1,5-2 месяца новости с международных рынков не радуют — летит в тартарары руда, падает стоимость подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы. Зерновые, к тому же, и так пребывали не в лучших кондициях в последнее время.

В среднесрочной перспективе такие настроения не могут ни сказаться на украинской экономике, которая очень болезненно переживает падение сырьевых рынков. Как, впрочем, и национальная валюта, которую еще недавно "хоронили" в связи с прекращением торговых отношений с ОРДЛО.

Догонит ли валютный рынок "эффект от блокады", и насколько серьезный разворот трендов на сырьевых рынках?

Блокада еще напомнит о себе

Несколько месяцев назад регулятор не давал укрепиться национальной валюте, скупая ее в золотовалютные резервы примерно по 27 грн за долл. Это происходило на фоне обострения конфликта вокруг блокады ОРДЛО и намекало на пик стоимости национальной валюты в 2017 году.

После того как инициативу блокады у протестующих перехватила власть, НБУ заявил, что частично компенсирует потенциальный отток валютной выручки с межбанка собственным невмешательством в рынок со скупкой валюты в ЗВР.

Тем не менее, ситуация сложилась так удачно, что НБУ даже снова смог приобретать валюту. 3 мая регулятор вышел на рынок и купил 54,6 млн долл по 26,5 грн за долл.

Наличный рынок торгуется еще дешевле.

Как менялся курс доллара на межбанке, официальный и в обменниках с апреля 2016

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Данные: НБУ

Спекулянты, будто ожидая туристов в преддверии Евровидения, торгуют валютой ниже уровня межбанковского рынка. Продать валюту в обменных пунктах можно по 26 грн за долл, купить — по 26,3 грн за долл, хотя в начале 2017 года национальная валюта на "черном рынке" торговалась по цене около 30 грн за долл.

"Укрепление связано с хорошей экспортной выручкой, которой способствовали относительно высокие цены на сырьевых рынках: на сталь, руду и зерно, а также рост объемов экспорта сырья", — считает руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий.

Аналитики выделяют еще несколько немаловажных факторов.

"НБУ не скупал валюту в запланированных объемах. Думаю, полученный транш от МВФ, макропомощь от ЕС и конфискация накоплений предыдущей власти позволили Нацбанку вести себя на валютном рынке менее агрессивно и не оставлять идею пополнения ЗВР", — говорит член УОФА Виталий Шапран.

Относительно эффекта от блокады ОРДЛО аналитики во мнениях расходятся. Ранее некоторые из них ожидали, что эффект от блокады валютный рынок ощутит в апреле-мае. Теперь понятно, что погоды на валютном рынке она не сделала.

"Негативного эффекта и не должно было быть. Во-первых, теоретическое уменьшение экспорта стали, которого все так боялись, компенсируется высокими ценами. Во-вторых, блокада могла позитивно повлиять на наличный валютный рынок, так как открытые границы с оккупированными территориями могли создавать давление на гривню на сером рынке", — говорит Паращий.

Более категорично настроен финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его мнению, пока проявился лишь поверхностный эффект: прекращение налоговых поступлений с предприятий на неподконтрольных территориях и остановка генерации, работающей на антраците. Глубина такого влияния, полагает эксперт, будет заметна лишь при тщательных статистических замерах.

Более опасно прекращение поставок коксующегося угля и разрыв цепочки уголь-кокс-металл. На ней базируется ценовое конкурентное преимущество ГМК.

"В таком случае возможна остановка мариупольских и запорожских предприятий либо снижение объемов производства. Это ускорит девальвацию гривни до 30 грн за долл и выше, а ВВП потеряет 1% роста. С учетом временного лага такая корреляция может сработать уже осенью 2017 года", — говорит Кущ.

С тем, что эффект от блокады еще проявится, согласен Шапран.

"События на рынке не всегда сказываются на курсе моментально. Минимум выплавки стали в апреле может отразиться на рынке через три-четыре месяца. Сейчас мы отыгрываем контракты декабря-января, а это пик продаж аграрной продукции и пиковый ценовой период для металлургов", — говорит Шапран.

Летим в тартарары

На сырьевых рынках ситуация для Украины также ухудшилась. "Ниспадающая тенденция остановилась, но во второй половине 2017 года падение цен, скорее всего, продолжится", — говорит Паращий.

Как менялись цены на сырьевые товары относительно апреля 2016 Как менялись цены на сырьевые товары с апреля 2016, в долларах

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в процентах в долларах Данные: Investing.com

"Годичный всплеск цен на руду и нефть был, скорее, небольшим потеплением в долгосрочном тренде снижения цен на сырьевые товары, поэтому я бы не надеялся на этот фактор", — считает финансовый аналитик Иван Угляница.

По его словам, одно из немногих преимуществ производителей руды и аграрных товаров — относительно низкая себестоимость — скоро также может закончиться.

"Эффект от девальвации еще не исчерпался, но он быстро заканчивается. Тем более, что инфляция издержек будет и дальше съедать маржу, уменьшая конкурентоспособность и рентабельность производства", — говорит Угляница.

В такой ситуации гривню могли бы поддержать приток инвестиций и продолжение сотрудничества с МВФ. Однако и с тем, и с другим в среднесрочной перспективе у Украины, вероятно, будут проблемы.

Напомним, для получения следующего транша Украине следует выполнить ряд жестких требований, в том числе принять закон об обороте земель, осуществить пенсионную реформу, и создать специализированные антикоррупционные суды.

Во-вторых, все чаще со стороны украинских политиков и "топовых" чиновников звучат неофициальные прогнозы по поводу того, что якобы "Администрация Трампа" будет сворачивать программу МВФ. "Скорее, они готовят для себя пути отхода, чтобы не выполнять сложные обещания и как-то объяснить будущее прекращение сотрудничества с МВФ", — допускает один из депутатов.

Тем временем страна продолжает катиться на ресурсных рельсах экономики. Значит, валютный рынок продолжает зависеть от ситуации с ценами сырье.

Как менялись цены на кукурузу и пшеницу относительно апреля 2016 Как менялись цены на кукурузу и пшеницу с апреля 2016, в долларах

(наведите мышкой на графики)

в процентах в долларах Данные: Investing.com

"На рынке зерна и стального проката происходит разворот трендов, однако пока не ясно, как долго продлится такая коррекция. Цены в отрасли не могли расти вечно. Пока они все еще на высоком уровне, но основные игроки будут ориентироваться на события в Китае", — констатирует Шапран.

Нынешняя валютная стабильность может нарушиться летом, говорят эксперты.

"Обычно весной мы получали приток валюты с продовольственных рынков, затем там начинали падать цены, и плечо подставляла металлургия. Сейчас летнего плеча от ГМК может не быть, поэтому традиционное обострение в сентябре может сместиться на август или еще ближе", — прогнозирует Кущ.