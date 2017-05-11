Кабмін втретє продовжив надзвичайний стан в енергетиці
Кабінет міністрів продовжив ще на 1 місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду в четвер.
"Потрібно продовжувати надзвичайні заходи. Ми повинні приймати оперативні управлінські рішення, тому вони і називаються надзвичайні заходи", - сказав Гройсман.
Надзвичайний стан на ринку електроенергії діє з 17 лютого, і було введено у відповідь на повне припинення поставок антрацитового вугілля з території Донецької та Луганської областей, не контрольованій українською владою.
У березні Кабмін вперше продовжив НС на 1 місяць. 12 квітня надзвичайні заходи були продовжені вдруге.
Надзвичайний стан передбачає перехід блоків атомних електростанцій на роботу в режимі тижневого маневрування.
Економычна правда
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